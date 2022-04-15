الجمعة 15-04-2022
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 15-04-2022 02:21 م

هل تشعر بالدوار أو الدوخة بين الحين والآخر؟ إليك السبب

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الوكيل الإخباري -الشعور بالدوار أو الدوخة هو شيء مررنا به جميعًا في مرحلة ما من حياتنا، يمكن أن يكون مؤشرًا على الجفاف وقلة الراحة ونقص المغذيات، وهي ليست خطيرة جدًا أو تهدد الحياة ويمكن إدارتها بسهولة، لكن يجب أن نضع في اعتبارنا أنه يمكن أن يكون هناك أسباب وراء الشعور بالدوخة والدوار، نتعرف عليها فى هذا التقرير، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أسباب الشعور بالدوخة
 
يمكن أن تكون الأسباب مرتبطة بمشكلة أذنك مثل التهاب الأذن، أو بحالة طبية تعرف بدوار الوضعة الحميد حيث يكون هناك تغيير في حركة الرأس وموضعه، ويمكن الشعور بالدوار أو يمكن أن يكون لديك حالة تعرف باسم مرض الأذن الداخلية، حيث يتأثر توازن السوائل في الأذن الداخلية.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى أصوات معينة في الأذن وفقدان السمع وقد تكون هذه بعض الحالات الحميدة التي تؤدي إلى الدوار.

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