الوكيل الإخباري- يعتقد بعض الأشخاص أن الخروج والشعر مبلل أو بعد الاستحمام، في أجواء فصل الشتاء الباردة، لكن هل الاعتقاد الشائع صحيح أم خاطئ؟



نستعرض في التقرير التالي، أضرار الخروج في الشتاء بعد الاستحمام، وفقًا لموقع "Live strong".

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هل تصاب بنزلة برد عند الخروج في الشتاء بعد الاستحمام؟

يمكن أن تشعر بعدم الراحة، لكن تعد نزلات البرد والانفلونزا أمراض فيروسية، تحدث بسبب انتشار الجراثيم المسببة للفيروسات والالتهابات عن طريق الهواء وعلى الأسطح الصلبة ومن خلال سوائل الجسم، مثل الدم أو المخاط أو قطرات الماء التي يتم طردها عند العطس أو السعال.



تدخل هذه الجراثيم إلى الجسم من خلال الأنف والفم عندما تلمس وجهك أو تستنشق الهواء بالجراثيم أو تتلامس عن قرب مع شخص مريض وليس من خلال الشعر المبلل.



أعراض نزلات البرد

-الشعور بالغثيان.

-سيلان الأنف.

-التهاب الحلق.

-ألم الجسم.



نصائح للوقاية من نزلات البرد بعد الاستحمام



1-تجفيف الشعر

يساعد تدفئة الشعر قبل الخروج على الشعور بالراحة والدفء، يمكن أن يساعد ربط الشعر او رفعه في قبعة بالشعور بالدفء.



2-رطوبة الهواء

يجب أن تحافظ على تدفق الهواء إلى المنزل، لأن ذلك يسهم في محاربة الجراثيم الموجودة في الهواء وفي ممرات الأنف، التي قد تؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا، يجب الحفاظ على ممرات الأنف رطبة للحفاظ على المخاط في مستويات صحية.



3-شرب السوائل

يساعد شرب السوائل بما في ذلك الماء على ترطيب الجسم وتوليد الحرارة الكافية لتنظيم درجة حرارة الجسم، من خلال تناول كميات أعلى من الماء، ذلك لأن الجسم يفقد الماء من خلال العرق والبول والتنفس في الطقس البارد ما يجعل الأشخاص يشعرون بالجفاف وبالتالي تزداد فرص الإصابة، لذا يوصي الأطباء بتناول من 11.5 إلى 15.5 كوبًا من خلال تناول الأطعمة الغنية بالمياه وشرب السوائل



4-النوم لساعات كافية

وجدت دراسة أن النوم لعدد ساعات أقل يتسبب في الإصابة بنزلات البرد، حيث أن عدد ساعات النوم المثالية من 7 إلى 9 ساعات كل ليلة.



الكونسلتو الطبي

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