لماذا نشعر بآلام الجسم في الشتاء ؟

الوكيل الإخباري- يشعر بعض الأشخاص بآلام في أنحاء متفرقة بالجسم مع انخفاض درجة حرارة الطقس خلال فصل الشتاء، دون الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، فما السبب وراء ذلك؟



في التقرير التالي، نستعرض أسباب ألم الجسم في الشتاء وعلاجه وطرق الوقاية منه، وفقا لموقع "Very well health".





أسباب آلام الجسم في الشتاء

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1- تشنج العضلات

عندما تنخفض درجة حرارة الطقس، تنقبض الأوعية الدموية المغذية للعضلات، ومع انخفاض تدفق الدم المحمل بالأكسجين إليها، تتعرض لتشنجنات مثيرة للألم.



2- قلة النشاط البدني

عادةً ما يكون الأشخاص أقل نشاطًا في الشتاء، ويرجع السبب إلى حالة الخمول التي تسيطر عليهم، نتيجة لبرودة الطقس، دون الانتباه أن قلة الحركة تضعف العضلات وتقلل مرونة المفاصل، مما يؤدي إلى الشعور بآلام في الجسم عند القيام الأنشطة البدنية البسيطة.



3- سماكة سائل المفصل

يحدث ألم المفاصل في الشتاء بسبب زيادة سمك وصلابة السائل الموجودة بينها، نظرًا لبرودة الطقس، مما يجعلها عرضة للاحتكاك ببعضها البعض عند الحركة.



4- انخفاض الضغط الجوي

يتسبب الطقس البارد في انخفاض الضغط الجوي، الذي يؤدي إلى تمدد الأنسجة الرخوة، لا سيما الأوتار والعضلات، مما يشكل ضغطًا كبيرًا على المفاصل.



5- تقلب المزاج

لآلام الجسم في الشتاء أبعاد نفسية، حيث تعتبر التقلبات المزاجية المرتبطة بالطقس البارد من أسباب الشعور بها.



6- التهاب الأعصاب

يعد الأشخاص الذين يعانون من التهاب الأعصاب من الفئات الأكثر معاناة من آلام العضلات والمفاصل في الشتاء، لأن برودة الطقس تؤدي إلى تفاقم الأعراض لديهم.



علاج آلام الجسم في الشتاء

هناك طرق طبيعية فعالة لعلاج آلام الجسم في الشتاء، دون الحاجة لتناول المسكنات، وتشمل:



- تناول القرفة، لاحتوائها على خصائص مضادة للالتهابات، تساعد بدورها على تخفيف آلام العضلات.



- تدليك المفاصل والعضلات بزيت الخردل، وتركه على موضع الألم لمدة 60 دقيقة.



- تناول خل التفاح بعد تخفيفه بالماء أو إضافته للسلطة، لأنه يساهم في تقليل تيبس المفاصل وتسكين آلام العضلات، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.



- تناول الموز، لإمداد الجسم بجرعة جيدة من معدن البوتاسيوم، الذي يرتبط نقصه في الجسم بزيادة الشعور بآلام العضلات.



- شرب شاي الكركم الذي يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات.





طرق الوقاية من آلام الجسم في الشتاء

يمكن تقليل الشعور بآلام الجسم في الشتاء عن طريق ما يلي:



- ممارسة الرياضة يوميًا لمدة تتراوح من 30 إلى 45 دقيقة، لتحسين تدفق الدم المؤكسج إلى العضلات.



- الحفاظ على ترطيب الجسم، بشرب كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم.



- تدفئة الجسم بارتداء الملابس الثقيلة وتشغيل المدفأة الكهربائية.



- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، مثل الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان والبيض، أو الحصول على مكملاته الغذائية تحت إشراف الطبيب.

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