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السبت، 11-02-2023 10:23 ص

بعضها لا يحتوي على الكافيين.. ما أبرز فوائد مشروبات الأعشاب؟

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الوكيل الإخباري- يلجأ غالبية الأشخاص إلى استهلاك مشروبات الأعشاب خلال فصل الشتاء فقط، لأنها تمنح الإحساس بالدفء وتقوّي المناعة. ولكن، لا يجب أن تشربها لهذه الأسباب فقط، بحسب ما يشير الخبراء.

وتُستخلص مشروبات الأعشاب من النباتات، والفاكهة، والبذور المجففة، إذ أوضح مجلس الصحة الخليجي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أنها غالبًا لا تحتوي على الكافيين.

فما أبرز فوائد مشروبات الأعشاب؟

شاي الزنجبيل
يُستخلص من جذور الزنجبيل، التي تساعد على التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي، مثل آلام المعدة والانتفاخات والغثيان.

شاي النعناع
يُساعد النعناع في حالات عسر الهضم، والانتفاخات، والغازات. ويمكن أن يُساهم أيضًا في التقليل من التوتر.

مشروب الكركم
يُعد الكركم من التوابل الغنية بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، التي تساعد في التقليل من الالتهابات وبعض الأمراض.

شاي البابونج
تحتوي هذه العشبة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ما قد يُساعد في التقليل من الإصابة ببعض الأمراض، مثل أمراض القلب.

ومع انتشار الأوبئة والفيروسات من حول العالم، بدأ المزيد من الأشخاص يحرصون على تقوية جهازهم المناعي بمختلف الأطعمة، والمشروبات، والفيتامينات.

وتنصح وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، الأشخاص بتناول مجموعة من المشروبات الدافئة التي يمكن أن تساعد حتمًا في هذه المهمة.

ما أبرزها؟
الشاي
القرنفل
الحلبة
اليانسون
الشمر

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وتساهم هذه المشروبات في ترطيب الفم باستمرار، بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة والزيوت، التي لديها تأثير طارد للبلغم ومضاد للالتهاب.


سي ان ان

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