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السبت، 11-03-2023 09:47 ص

هل شرب الماء أثناء الأكل يُسبب "الكرش"؟ .. اليك الحقيقة

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الوكيل الإخباري- يعتقد الكثيرون أن شرب الماء أثناء الأكل يؤدي إلى ظهور الكرش. فما مدى صحة هذا الاعتقاد الشائع؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي أن زيادة الوزن، بما في ذلك منطقة الكرش، تكون بسبب زيادة استهلاك السعرات الحرارية وقلة حرقها، في حين أن الماء لا يحتوي على أي سعرات حرارية.

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وأضاف المجلس أن استبدال المشروبات الغازية والعصائر بالماء يساعد على تناول كمية طعام أقل، مما يؤدي إلى خسارة الوزن.
وأكد المجلس على خطأ هذا الاعتقاد الشائع، موصيا في الوقت ذاته بالإكثار من شرب الماء بدون قلق.

 

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