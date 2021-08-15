هل مشايات الأطفال تؤخر المشي؟

الوكيل الإخباري - يعتقد بعض الناس أن مشايات الأطفال مفيدة لأطفالهم للترفيه عنهم وتعليمهم المشي، لكن هذا ليس صحيحا، بل يمكن أن تكون مشايات الأطفال خطرة ويمكن أن تؤخر المشي في الواقع.

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لمَ تؤخر مشايات الأطفال المشي؟

- لكي يتعلم طفلك المشي، فإنه يمر بعدة مراحل، ابتداء من التدحرج حول نفسه، إلى الجلوس، ثم الحبو والتعلق بالأشياء والوقوف. وهذا يعني أن الأطفال يحتاجون إلى قضاء الكثير من الوقت على الأرض للتعلم والمشي. بينما يقضي طفلك في المشاية الكثير من الوقت بعيدا عن الأرض، وبهذا أنت تفوت عليه فرصة ممارسة الحركات المهمة والمتكررة اللازمة له للوصول إلى مراحل المشي.



- أيضا، يميل الأطفال إلى استخدام أصابع قدميهم عندما يكونون في المشاية، وهو ما يشد عضلات أرجلهم ويتداخل مع نمو المشي الطبيعي. وبمجرد الخروج من المشاية، غالبًا ما يرغبون في الاستمرار في استخدام أصابع قدميهم، وهذه ليست الطريقة التي يتعلم بها الأطفال عادة المشي.



- أيضا، أن يكون الطفل في المشاية، يعني أيضًا تقليل الوقت الذي يقضيه على اليدين والركبتين في وضع الزحف أو ما قبل الزحف. وهذا مهم لتطوير الوزن الذي يحمله كل من الحوض والكتفين.



* مخاطر أخرى مرتبطة باستخدام مشايات الاطفال

يمكن أن تسبب مشايات الاطفال جروحًا بالغة، على سبيل المثال، قد يتعرض الأطفال الذين يستخدمون المشايات إلى ما يلي:



- التعثر أو السقوط.

- التدحرج من على السلالم.

- انحشار أحد الأصابع.

- التعرض للحرق أو التسمم أو غيرها من أنواع الأذى بعد الوصول إلى أحد الأشياء الخطرة.

وحتى المشايات الجديدة للأطفال، والتي تستخدم المكابح للوقاية من السقوط، قد تكون كبيرة جدًا لدرجة تمنع المرور من الأبواب، وهذا يمكن أن تؤدي إلى إصابة بالغة.

إرشادات السلامة في حال استخدام مشايات الأطفال

إذا قررت استخدام مشاية الأطفال، على الرغم من أن المخاطر التي تصاحب استخدامها تبدو أكثر من الفوائد التي تعود على طفلك، فإليك بعض توصيات السلامة المهمة:



- تأكد من أن جهاز المشي يتوافق مع معايير سلامة المنتجات الاستهلاكية.

- ابق دائمًا بالقرب من طفلك واعلم أنه يمكن أن ينتقل إلى أماكن خطرة في ثوانٍ.

- تأكد من أنه لا يمكن استخدام المشاية إلا على سطح مستو، ومنع الوصول إلى الدرج أو السلالم.

- استخدم المشاية فقط في منطقة "حماية الأطفال". هذا يعني أن طفلك لا يستطيع التحرك أو الوصول إلى أشياء خطرة مثل الأسلاك الكهربائية أو المشروبات الساخنة أو مواد التنظيف الكيميائية أو الحرائق أو السخانات أو حمامات السباحة أو المراحيض.

- اختر مشاية ذات قفل لمنعها من الحركة عندما تريد، ولها آلية للكبح.

- لا تستخدم المشاية قبل أن يتمكن طفلك من الجلوس أو بعد أن يتمكن طفلك من المشي.

- لا تضع طفلك في المشاية لمدة تزيد عن 15 دقيقة.

المصدر - صحتك