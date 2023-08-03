بشرى سارة لمحبي الشاي

الوكيل الإخباري- يعتاد معظم الأشخاص على تحلية الشاي أثناء تحضيره، للتخلص من مذاقه المرير، الذي يصعب عليهم تقبله، ولكن ما يحدث للجسم عند تناوله بدون سكر؟



يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، تأثير الشاي بدون سكر على الجسم، وفقًا لموقع "UCLA Health".

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هل شرب الشاي بدون سكر مفيد للجسم؟

يصبح الشاي بدون سكر أكثر فائدة للجسم، حيث يساعد على:



1- تعزيز صحة القلب

يلعب الشاي بدون سكر دورًا كبيرًا في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، ويرجع السبب إلى احتوائه على نسبة عالية من الفلافونويد، وهي مركبات مضادة للأكسدة.



وفي بعض الدراسات، وجد الباحثون أن شرب كوب من الشاي الأسود يوميًا يخفض ضغط الدم المرتفع ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل النوبة القلبية.





2- الوقاية من السكتة الدماغية

كشفت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون كوبين من الشاي بدون سكر على الأقل يوميًا أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة قد تصل إلى 16%.



3- تحسين التركيز

يتميز الشاي باحتوائه على نسبة عالية من الكافيين، الذي يساهم في الشعور باليقظة وإمداد الجسم بالطاقة وتحسين التركيز وزيادة الانتباه.



وهناك عنصر غذائي آخر يحصل عليه الجسم عند احتساء الشاي يساعد على تعزيز الوظائف الإدراكية للمخ، وهو حمض أميني يدعى "L-theanine".





4- خفض سكر الدم

أشارت الأبحاث إلى أن شرب الشاي بدون سكر يساهم في تحسين مستويات السكر بالدم بعد الوجبات لدى البالغين الأصحاء ومرضى السكري.



5- مكافحة السرطان

عند شرب الشاي بدون سكر، يقل خطر الإصابة ببعض السرطانات، مثل سرطان الفم والثدي والرئة والغدة الدرقية، لاحتوائه على مادة البوليفينول، التي تمتع بخصائص مضادة للأكسدة، بحسب مراجعة شملت 64 دراسة.