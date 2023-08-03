الخميس 03-08-2023
الوكيل الاخباري

ما الخطأ الذي ارتكبه جورج قرداحي في مهرجان جرش؟

إعلان حكومي هام اعتبارا من السبت

الملك يعزي عشيرة العدوان

توضيح حول ضخ المياه في العاصمة عمان

محافظ الكرك يتفقد المشاريع التنموية والخدمية بالأغوار الجنوبية

سوريا.. قتيل و3 جرحى في استهداف مسيرة تركية لسيارة غرب القامشلي

متصرفية الرصيفة تغلق مصنعا للسكاكر ومشغلا لأطباق الكرتون

مواطن يشكو عثوره على شيء غريب داخل كيس شيبس في عمان

إعدام مواطن سعودي ارتكب جريمة مروعة بحق زوجته

محافظ المفرق يتفقد سير العمل في مديريتي البيئة والمالية

الخميس، 03-08-2023 08:54 م

بشرى سارة لمحبي الشاي

163111134284445800-1631220787


الوكيل الإخباري- يعتاد معظم الأشخاص على تحلية الشاي أثناء تحضيره، للتخلص من مذاقه المرير، الذي يصعب عليهم تقبله، ولكن ما يحدث للجسم عند تناوله بدون سكر؟

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، تأثير الشاي بدون سكر على الجسم، وفقًا لموقع "UCLA Health".

اضافة اعلان

 

هل شرب الشاي بدون سكر مفيد للجسم؟
يصبح الشاي بدون سكر أكثر فائدة للجسم، حيث يساعد على:

1- تعزيز صحة القلب
يلعب الشاي بدون سكر دورًا كبيرًا في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، ويرجع السبب إلى احتوائه على نسبة عالية من الفلافونويد، وهي مركبات مضادة للأكسدة.

وفي بعض الدراسات، وجد الباحثون أن شرب كوب من الشاي الأسود يوميًا يخفض ضغط الدم المرتفع ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل النوبة القلبية.


2- الوقاية من السكتة الدماغية
كشفت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون كوبين من الشاي بدون سكر على الأقل يوميًا أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة قد تصل إلى 16%.

3- تحسين التركيز
يتميز الشاي باحتوائه على نسبة عالية من الكافيين، الذي يساهم في الشعور باليقظة وإمداد الجسم بالطاقة وتحسين التركيز وزيادة الانتباه.

وهناك عنصر غذائي آخر يحصل عليه الجسم عند احتساء الشاي يساعد على تعزيز الوظائف الإدراكية للمخ، وهو حمض أميني يدعى "L-theanine".


4- خفض سكر الدم
أشارت الأبحاث إلى أن شرب الشاي بدون سكر يساهم في تحسين مستويات السكر بالدم بعد الوجبات لدى البالغين الأصحاء ومرضى السكري.

5- مكافحة السرطان
عند شرب الشاي بدون سكر، يقل خطر الإصابة ببعض السرطانات، مثل سرطان الفم والثدي والرئة والغدة الدرقية، لاحتوائه على مادة البوليفينول، التي تمتع بخصائص مضادة للأكسدة، بحسب مراجعة شملت 64 دراسة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202021122146722964653

تحذير من هذ النوع من بعوض

الطماطم.-الصحة

تحذير خطير لهذه الفئة من تناول الطماطم

2020_9_26_17_56_46_95

مخاطر عدم غسل ملاءة السرير بانتظام

News-P-420857-636827808461009003 (1)

معلومات قد تعرفها لأول مرة .. كيف يهضم الطعام ؟

2021_9_7_19_32_1_601

4 علامات في الذراع أو الساق تشير إلى وجود جلطة دموية

tbl_articles_article_32154_753129ff676-7e9f-444c-ab68-ff9ff8be9057

قد تؤدي للوفاة.. احذر علامة تكشف تعفن الدم

أخبار متعلقة
2020_6_21_14_52_37_887

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي بكثرة؟ ..7 اضرار

istock-1185715795-1170x600

لمرضى السكري .. تعرف على الكمية المناسبة من الشاي والقهوة يوميًا

2019_2_7_10_10_21_63

دراسة جديدة لن تتوقعها عن الشاي !

d969da44-dfae-424e-9e49-371cf4e3efec

شراب ساخن شائع ومحبوب يعمل على تبريد الجسم في الصيف

OIP

كيف يتسبب تناول الشاي الاصابة بحصوات الكلى ؟

64ae58844c59b7089d5a3e9f

تحديد كمية الشاي المسموح بها لكبار السن