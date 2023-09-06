هل يساعد الأسبرين في خفض خطر الإصابة بالسكري؟

الوكيل الإخباري - وجدت دراسة جديدة أن تناول جرعة منخفضة من الأسبرين يساعد في الواقع على تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني لدى كبار السن.



لاحظ الباحثون، أن البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً والذين تناولوا جرعة منخفضة من الأسبرين يومياً، انخفض لديهم خطر الإصابة بالسكري بنسبة 15٪.



ما هي الجرعة المثالية للأسبرين؟



خلال الدراسة، استخدم الباحثون جرعة منخفضة من الأسبرين، والتي تبلغ حوالي 100 ملغ، بشكل يومي. وشارك في الدراسة ما مجموعه 16209 شخصاً، تناول 8086 منهم الأسبرين في حين تناول 8123 منهم الدواء الوهمي.





أثناء المتابعة، تم العثور على 995 حالة سكري جديدة، وبالمقارنة مع مجموعة الدواء الوهمي، شهدت مجموعة الأسبرين انخفاضاً بنسبة 15٪ في ظهور مرض السكري ومعدل أبطأ في زيادة نسبة الجلوكوز في بلازما الدم.



الأسبرين لا يعالج مرض السكري بشكل مباشر



يقول المستشار الطبي الهندي الدكتور بيمال تشاجر: "على الرغم من أن الأسبرين لا يعالج مرض السكري بشكل مباشر، إلا أنه قد يوصف لبعض مرضى السكري لتقليل خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية".





ويوضح الدكتور شاجر أنه يمكن استخدام الأسبرين كإجراء وقائي في الحالات التي يكون فيها الشخص مصاباً بمرض السكري لأنه أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. لا تتأثر مستويات السكر في الدم بالأسبرين، ولكن مخاطر الآثار الجانبية المحتملة، بما في ذلك نزيف الجهاز الهضمي وزيادة خطر اضطرابات النزيف، يجب أن تؤخذ في الاعتبار. يجب على الأطباء تقييم استخدامه بعناية، مع الأخذ في الاعتبار عوامل الخطر المحددة لكل فرد.



مخاطر الاسبرين



يقول الدكتور سانتوش كومار أغاروال، استشاري الطب الباطني في مستشفيات مارينجو آسيا، بفريد آباد: “يمكن أن يؤدي الأسبرين إلى نزيف الجهاز الهضمي، وفي بعض الحالات، نزيف داخل الجمجمة. وهذا الخطر أعلى لدى بعض الأفراد، وخاصة كبار السن”.





ويضيف: "الأسبرين معروف بخصائصه المضادة للصفيحات، مما يعني أنه يساعد على منع تكوين جلطات الدم. وفي سياق مرض السكري، يعتبر الأسبرين أحياناً بمثابة إجراء وقائي ضد مشاكل القلب والأوعية الدموية".





وأظهرت الأبحاث أن العلاج بالأسبرين قد يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية لدى مرضى السكري، وخاصة لدى أولئك الذين لديهم عوامل خطر إضافية مثل تاريخ أمراض القلب والأوعية الدموية أو عوامل أخرى عالية الخطورة.





وبحسب الخبراء يجب تقييم استخدام الأسبرين بعناية، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل العمر والصحة العامة ومخاطر النزيف.

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