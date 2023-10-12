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الخميس، 12-10-2023 04:07 م

هل يضر تناول اللفت والسبانخ النيئة بالصحة؟

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الوكيل الإخباري - غالباً ما يتم تصنيف اللفت والسبانخ على أنهما من أكثر الأطعمة الصحية والأكثر كثافة بالعناصر الغذائية التي يمكنك تناولها، وتأتي هذه الخضراوات الصليبية في مجموعة متنوعة من الألوان والأشكال والملمس.

وقد ثبت أن هذه الخضار غنية بمضادات الأكسدة، وأنها تحمي من أمراض القلب والسرطان، ومليئة بالألياف وفيتامين C والكالسيوم.. ولكن هل تشكل هذه الخضار مشاكل صحية عند تناولها نيئة؟

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أوضحت استشارية التغذية والصحة، نيها ساهايا، من خلال منشور على موقع إنستغرام، قائلة: "يحتوي السبانخ واللفت على مركب يسمى حمض الأكساليك، والذي يمكن أن يرتبط بالكالسيوم والمعادن الأخرى في الجسم ويشكل بلورات غير قابلة للذوبان.. عند تناوله نيئاً، لا يتحلل حمض الأكساليك، ويمكن أن يتداخل مع امتصاص الكالسيوم والحديد والمعادن المهمة الأخرى في الجسم".

 

إضافة إلى ذلك، أشارت ساهايا إلى أن تناول هذين النوعين من الخضار نيئين قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى والقولون العصبي والنقرس والانتفاخ والغازات.. وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من آلام المفاصل والتورم والالتهاب، فإن تناول السبانخ الزائد قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض.


علاوة على ذلك، أشارت ساهايا إلى أن السبانخ واللفت مصدران غنيان بفيتامين ك، الذي قد يتفاعل مع الأدوية المضادة للتخثر التي تستخدم لغرض تسييل الدم، وقد يؤثر أيضاً على عوامل التخثر الأخرى الموجودة في الدم.. وتوصي ساهايا بطهي السبانخ واللفت للمساعدة في قتل البكتيريا وجعلهما أكثر أماناً للاستهلاك.


كما أشارت أخصائية التغذية جاسلين كور، إلى أن تناول السبانخ واللفت نيئين يمكن أن يؤدي إلى الإمساك.. من جهتها قالت كاريشما شاه، أخصائية التغذية التكاملية ومدربة الصحة، إنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية في المعدة أو الأمعاء تجنب تناول السبانخ واللفت نيئين، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى الحموضة أو آلام في المعدة.

 

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