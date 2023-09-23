خبر سار لمرضى السكري .. دراسة تكشف فوائد السبانخ لشفاء جروح السكري

الوكيل الإخباري - قالت دراسة جديدة إن مستخلص عناصر في السبانخ، يمكن أن يعزز شفاء الجروح التي يعاني منها المرضى السكري.



تأكدت التئام الجروح خلال تجربة مختبرية على الحيوانات، وتبين أن الغلوتامين الموجود في السبانخ يلعب دوراً في علاج قرحة السكري التي يعاني منها 15% من المرضى السكري.

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ووفق النتائج التي نشرها "مديكال نيوز توداي"، يحتاج الغلوتامين والكولاجين إلى الزنك ليعملا على التئام الجروح، والزنك عنصر متوفر في السبانخ أيضاً.



وأشارت الدراسة إلى أهمية فيتامينات سي، وإي، والمواد الكيميائية النباتية في السبانخ، لأنها تعزّز تكوين الكولاجين ونمو الخلايا.



وقالت الدراسة إن بإمكان المريض بالسكري تناول السبانخ بأمان، فهو طعام خفيف، لا يرفع نسبة السكر في الدم، إلى جانب الفائدة المحتملة لاستخلاص مركبات من السبانخ تستخدم في علاج قرحة السكري

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