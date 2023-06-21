الفكاهة.. علاج تكميلي فعّال

الوكيل الإخباري- توصل تحليل جديد لـ 29 دراسة سابقة إلى أن الفكاهة والضحك علاجك تكميلي بديل وفعّال لمساعدة من يعانون من القلق والاكتئاب، أو المرضى الذين يواجهون حالات طبية شديدة.



وأجريت الدراسة الجديدة في جامعة تشانغتشون للطب الصيني، واعتمدت على بيانات دراسات سابقة من 9 بلدان، شارك فيها 2964 شخصاً، كانوا يعانون من اكتئاب أو القلق، ومن بينهم أطفال يخضعون لجراحة، وكبار السن في دور للرعاية، ومرضى بالشلل الرعّاش، أو السرطان، أو يتلقون غسيل الكلى؛ ونساء متقاعدات، وطلاب في الجامعات.

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وأظهر التحليل أن معظم المشاركين اعتقدوا أن العلاج بالفكاهة يقلل من الاكتئاب والقلق لديهم، لكن بعضهم اعتبر أن التأثير ضئيل، وفق موقع مجلة "براين أند بهافير".



وقالت النتائج "كعلاج بديل تكميلي بسيط وفعال، قد يوفر العلاج الفكاهي بديلاً مناسباً للأطباء والممرضات يُعتمد عليه في المستقبل".



ومن أمثلة العلاج الفكاهي التي تضمنتها الدراسة: المهرجون، والأعمال الدرامية الكوميدية، وعلاج اليوغا الضاحك.

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