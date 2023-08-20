وداعا للإمساك- تناول هذه البذور للتخلص منه نهائيا

الوكيل الإخباري - تعتبر بذور الشيا من الأطعمة الصحية للجسم، لاحتوائها على عناصر غذائية تقدم مجموعة مذهلة في الفوائد، إلا أنها قد تحمل بعض الفوائد الخاصة للجهاز الهضمي ومن بينها علاج الإمساك.

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فوائد بذور الشيا للجهاز الهضمي

تشير بعض الأبحاث إلى أن بذور الشيا قد يكون لها تأثير مفيد على صحة الأمعاء، وذلك بفضل محتواها العالي من الألياف، حيث تعتبر الأطعمة التي تحتوي على الألياف من أكثر أنواع الطعام التي يحتاجها الجهاز الهضمي لتعزيز وظائفه الحيوية الهامة.



كما أظهرت دراسة أجريت عام 2019، أن بذور الشيا تعزز وظيفة الأمعاء، بالإضافة إلى زيادة عدد الخلايا الكأسية وهي خلايا متخصصة تبطن الأمعاء ولها دور في الحفاظ على جدار الأمعاء.



كما أن أنواع الألياف الموجودة في بذور الشيا تبطئ عملية الهضم، مما يتيح للجسم مزيدا من الوقت لامتصاص العناصر الغذائية من الطعام، حيث تشير دراسة أجريت عام 2020 إلى أن بذور الشيا يبدو أنها تقلل من امتصاص الكوليسترول والسكر في النظام الغذائي، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري .



فوائد بذور الشيا في علاج الإمساك

نظرا للمحتوى العالي من الألياف في بذور الشيا فأنها تعمل بمثابة ملين طبيعي، حيث يمكن أن تمتص بذور الشيا الكثير من الماء مما يضيف مصادر الألياف المكونة للهلام حجمًا ووزنا إلى البراز، مما يلينه ويساعده على الخروج.



الكمية الموصى بها من الألياف

توصي وزارة الزراعة الأمريكية البالغين حتى سن 50 باستهلاك 25 جراما و38 جراما من الألياف يوميا، للنساء والرجال على التوالي، أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما يجب أن يكون لديهم 21 جراما و30 جراما.

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