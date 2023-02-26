الأحد 26-02-2023
الوكيل الاخباري

هل تؤجل البنوك اقساط شهر آذار المقبل بالتزامن مع رمضان؟

13 اتفاقية بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار بين الأردن ومصر والامارات والبحرين

الحبس حتى 6 سنوات لأشخاص مارسوا البلطجة والترهيب

الليرة السورية تواصل الهبوط .. 7100 ليرة تساوي دولار واحد

الأونروا في الأردن تُعلن عن توفر وظائف شاغرة - رابط التقديم

صورة قاسية لشاهد قبر في سوريا: فتاة صغيرة بسترة خضراء ترقد هنا

قوات الاحتلال تتوغل في بلدة بيت حانون

حماية المستهلك: ارتفاع أسعار سلع أساسية قبل رمضان

الزراعة: فتح أسواق المواشي في كافة المحافظات باستثناء الزرقاء والمفرق اعتبارا من اليوم

11315 طالب وافد مستجد يلتحق بمؤسسات التعليم العالي منذ بداية العام الجامعي

الأحد، 26-02-2023 12:27 م

وظائف الكلى .. ما هي وما اعراض ارتفاعها ؟

tbl_articles_article_28928_9169dcb1314-d898-4e8d-8e14-ed8f1fc2a907


الوكيل الإخباري- تدل بعض الأعراض المزعجة أحيانًا على ارتفاع وظائف الكلى، وفي حال الالتفات إليها، فلا بد من استشارة الطبيب المختص للفحص والحصول على العلاج المناسب.


نستعرض في التقرير التالي أبرز أعراض ارتفاع وظائف الكلى وأسبابه، وفقًا لما ذكره موقع "Health line".

اضافة اعلان


ما معنى ارتفاع وظائف الكلى؟
يعرف ارتفاع وظائف الكلى بأنه ارتفاع مستويات الكرياتينين في الجسم، وهي المسؤولة عن تحسين طاقة الجسم، وبالتالي أي اضطراب في هذه النسب يتسبب في ظهر بعض الآثار الجانبية التي يجب الحذر منها جيدًا للحد من أي مضاعفات.


أسباب ارتفاع وظائف الكلى
هناك العديد من الأسباب وراء ارتفاع وظائف الكلى من بينها:
- التسمم من بعض الأدوية، بما في ذلك مدرات البول والمضادات الحيوية والعلاج الكيميائي وأدوية القلب والأوعية الدموية.


- عدوى الكلى.
- الفشل الكلوي.
- انسداد المسالك البولية.
- أمراض المناعة الذاتية.
- ارتفاع ضغط الدم.
- الإصابة بالسكري.
- أمراض القلب.
- تصلب الشرايين.
- تناول بعض الأطعمة ال

تي تزيد من مستويات الكرياتينين مثل اللحوم.


أعراض ارتفاع وظائف الكلى
قد تتعدد أعراض ارتفاع وظائف الكلى التي يجب عدم إهمالها تمامًا من بينها:
- الغثيان.
- القيء.
- الأرق.
- ضيق التنفس.
- القشعريرة.
- الشعور بالعطش.
- عدم الرؤية بوضوح.
- احتباس السوائل.
- الشعور بالضعف العام.
- عدم انتظام ضربات القلب.
- ألم الصدر.
- الإحساس بالتنميل.
- بطء التئام الجروح.


متى يتم استشارة الطبيب المختص؟
عادة ما يتم استشارة الطبيب المختص في حالة ظهور أكثر من عرض أو استمرار الأعراض فترة طويلة، خاصة في حالة المعاناة من بعض الأمراض المزمنة مثل ضغط الدم أو السكري أو أمراض القلب، حيث يقوم الطبيب بالتعرف على التاريخ المرضي، ويطلب بعض الفحوصات لتحديد السبب الرئيسي وراء ظهور هذه الأعراض.

 

الكونسلتو الطبي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020_2_20_12_49_36_610

هل الشعور بحكة الجلد بعد جلسات الليزر يستدعي القلق؟

fvuYH

5 فواكه تجعلك أكثر ذكاءً.. أيهم تفضل؟

3048732da22ad02ed1091721c5eb3b09

بعد وفاة شادي زيدان .. ما هو النزيف الدماغي وما اسبابه ؟

download (1)

4 عادات تعزز الإحساس بالسعادة

202322610580827NN

5 أسباب رئيسية لارتفاع ضغط الدم المفاجئ

2021_8_18_18_24_1_0

اعراض تكشف عن مرض في الامعاء تستدعي زيارة الطبيب

أخبار متعلقة
shutterstock_516633850-780x470

هكذا تقلل الأعراض الانسحابية للكافيين

2020_4_23_21_43_14_960

5 علامات تنذرك بمشكلة في الجهاز التنفسي

11554633271647018004

فئة من الخطر عليها تناول الكبدة

2018_4_15_10_33_4_533

طبيب يحذر : المضادات الحيوية قد تتسبب بالفشل الكلوي في هذه الحالة !

2023217152335758T3

زهايمر الشباب.. الأعراض وطرق الوقاية والعلاج

1556812835729993700

أعراض التوحد.. هل اقترب العلاج؟