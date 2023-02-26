وظائف الكلى .. ما هي وما اعراض ارتفاعها ؟

الوكيل الإخباري- تدل بعض الأعراض المزعجة أحيانًا على ارتفاع وظائف الكلى، وفي حال الالتفات إليها، فلا بد من استشارة الطبيب المختص للفحص والحصول على العلاج المناسب.





نستعرض في التقرير التالي أبرز أعراض ارتفاع وظائف الكلى وأسبابه، وفقًا لما ذكره موقع "Health line".

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ما معنى ارتفاع وظائف الكلى؟

يعرف ارتفاع وظائف الكلى بأنه ارتفاع مستويات الكرياتينين في الجسم، وهي المسؤولة عن تحسين طاقة الجسم، وبالتالي أي اضطراب في هذه النسب يتسبب في ظهر بعض الآثار الجانبية التي يجب الحذر منها جيدًا للحد من أي مضاعفات.



أسباب ارتفاع وظائف الكلى

هناك العديد من الأسباب وراء ارتفاع وظائف الكلى من بينها:

- التسمم من بعض الأدوية، بما في ذلك مدرات البول والمضادات الحيوية والعلاج الكيميائي وأدوية القلب والأوعية الدموية.



- عدوى الكلى.

- الفشل الكلوي.

- انسداد المسالك البولية.

- أمراض المناعة الذاتية.

- ارتفاع ضغط الدم.

- الإصابة بالسكري.

- أمراض القلب.

- تصلب الشرايين.

- تناول بعض الأطعمة ال

تي تزيد من مستويات الكرياتينين مثل اللحوم.





أعراض ارتفاع وظائف الكلى

قد تتعدد أعراض ارتفاع وظائف الكلى التي يجب عدم إهمالها تمامًا من بينها:

- الغثيان.

- القيء.

- الأرق.

- ضيق التنفس.

- القشعريرة.

- الشعور بالعطش.

- عدم الرؤية بوضوح.

- احتباس السوائل.

- الشعور بالضعف العام.

- عدم انتظام ضربات القلب.

- ألم الصدر.

- الإحساس بالتنميل.

- بطء التئام الجروح.



متى يتم استشارة الطبيب المختص؟

عادة ما يتم استشارة الطبيب المختص في حالة ظهور أكثر من عرض أو استمرار الأعراض فترة طويلة، خاصة في حالة المعاناة من بعض الأمراض المزمنة مثل ضغط الدم أو السكري أو أمراض القلب، حيث يقوم الطبيب بالتعرف على التاريخ المرضي، ويطلب بعض الفحوصات لتحديد السبب الرئيسي وراء ظهور هذه الأعراض.

الكونسلتو الطبي

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