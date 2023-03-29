يرفعه أم يخفضه؟ .. طبيب يكشف أثر الصيام على ضغط الدم

الوكيل الإخباري- دحض الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، خرافة شائعة عن تأثير صيام شهر رمضان المبارك على ضغط الدم.



وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن 99% من الأشخاص يعتقدون أن الصيام يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، مؤكدًا أن هذا غير صحيح.



وأضاف أن ارتفاع ضغط الدم من الآثار الجانبية للصيام، ويرجع السبب إلى الضغط العصبي الذي ينتاب الشخص عند التوقف عن تناول الطعام والشراب لساعات طويلة.



وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن الصداع من العلامات التحذيرية التي تدل على ارتفاع ضغط الدم أثناء الصيام، مناشدًا كل من يشعره بالذهاب للطبيب فورًا، لإجراء بعض الفحوصات، مثل الرنين المغناطيسي.



الكونسلتو الطبي

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