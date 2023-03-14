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الثلاثاء، 14-03-2023 01:50 م

احذر هذه الممارسة ! .. تسبب ارتفاع ضغط الدم

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الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص لارتفاع معدل ضغط الدم عند التعرض للتوتر النفسي والانفعال، وعادة ما يكون ذلك الارتفاع مؤقتًا، ولكنه قد يتسبب في الإصابة بمشكلات تهدد صحة الشخص.

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نستعرض في التقرير التالي، تأثير الانفعال على معدل ضغط الدم، وفقًا لما ذكره موقع "Web MD".

ماذا يحدث للجسم عند التعرض للانفعال؟
من الممكن أن يسبب الشعور بالتوتر نتيجة الانفعال ارتفاعًا مفاجئًا في ضغط الدم لفترة قصيرة، إلا أن اتباع عدة خطوات للحد من التوتر قد يؤدي إلى تعزيز صحة القلب، ويقى من المشكلات الصحية التي قد يسببها الضغط المرتفع.


ومن المعروف أنه يحدث في الجسم دفعة هرمونية عند التوتر العصبي والانفعال، وهذه الهرمونات تسبب ارتفاعًا في ضغط الدم بشكل مؤقت، من خلال التسبب في إسراع ضربات القلب وضيق الأوعية الدموية.


ولكن بمجرد اختفاء مسببات التوتر، يعود ضغط الدم إلى معدله الطبيعي، وبالرغم من ذلك، يمكن أن تؤدي الارتفاعات المؤقتة في ضغط الدم إلى بعض المشكلات الصحية، والتي تتمثل فيما يلي:


- النوبات القلبية.
- السكتات الدماغية.
- تضرر الأوعية الدموية.
- تلف الكلى.
وأكدت بعض الأبحاث، أن تلك الحالة العارضة قد تصبح دائمة في بعض الحالات، ويجد الشخص نفسه أصبح من مرضى الضغط المرتفع.


حالات يشير فيها ارتفاع ضغط الدم للخطر
هناك بعض الحالات التي يشير فيها ارتفاع ضغط الدم عند التعرض للتوتر النفسي والضغط العصبي إلى مشكلات صحية أكثر خطورة، والتي تتمثل فيما يلي:


- عدم انخفاض ضغط الدم أو العودة لحالته الطبيعية بعد انتهاء الموقف.
- رعشة الجسم.
- تنميل الأطراف.
- التعرق المفرط.
- صعوبة التنفس.


طرق تساعد على تهدئة حدة الانفعال


عند التعرض لمواقف ضاغطة في العمل أو المنزل أو غيرهما، يمكن ممارسة بعض الطرق البسيطة التي تساعد على التخلص من التوتر وتفريغ الانفعال دون التعرض لأي مشكلات صحية، ومن أبرزها ما يلي:

- تغير الوضع، فإذا كان الشخص جالسًا يمكنه الوقوف أو المشي.
- ممارسة تمارين التنفس بانتظام، والتي تساعد على الاسترخاء وتقليل الشعور بالتوتر.

- فتح النوافذ واستنشاق الهواء الطلق.
- المشي لمدة 10 دقائق.
- عند الشجار مع شخص واحتدام الانفعال، يجب التوقف عن الكلام واستكمال الحديث بعد فترة.
- شرب كوب من الماء.
- تجنب تدخين السجائر وشرب القهوة.

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

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