"يمكن تناولها ليلا".. أطعمة مثالية لا تسبب زيادة الوزن

الوكيل الإخباري- كشف الدكتور الروسي بافل إيسنبايف، أخصائي تخفيض الوزن، بعض الأطعمة التي يمكن تناولها بكميات معينة قبل النوم بفترة، ولا تسبب زيادة في الوزن.

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ويقول الطبيب: "يخلق العشاء الثقيل فائضاً يومياً من السعرات الحرارية، ما يؤدي إلى زيادة الوزن. لذلك يجب البدء في اختيار العشاء المثالي بحجم حفنة أو حفنتين. ومن المهم تناولها ببطء قدر الإمكان. ويمكن للشخص تغيير الحصة - زيادتها أو تخفيضها اعتماداً على ما يشعر به عند النوم وفي الصباح".



ووفقاً له، الوقت الأمثل لتناول وجبة خفيفة في المساء هو قبل 2-4 ساعات من موعد النوم.



ويقول: "تلعب مكونات العشاء دوراً رئيسياً، لذلك لا ينصح بتناول أطعمة دهنية، ويجب أن يحتوي العشاء على البروتين لضمان الشعور بالشبع لفترة طويلة.

ويمكن تناول الثمار والمكسرات والفواكه للحصول على التريبتوفان والميلاتونين والسيروتونين والمغنيسيوم، التي تساعد على النوم وتحسن نوعيته. فمثلاً، الأناناس والبرتقال والموز والكرز واللوز والجوز تزيد من مستوى الميلاتونين. أما الكيوي فيحتوي على السيروتونين الذي يؤثر على عمق النوم والجوع والعواطف، أما الكاجو والفستق وبذور اليقطين فتحتوي على التربتوفان والمغنيسيوم".

RT