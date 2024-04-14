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الأحد، 14-04-2024 12:14 م

15 دقيقة من التمارين تكفي لتعزيز المناعة

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الوكيل الإخباري - توصلت دراسة جديدة إلى أن فترات قصيرة من التمارين الرياضية يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة كاليفورنيا، يرتبط ذلك بإنتاج الخلايا "القاتلة الطبيعية" وهي نوع من خلايا الدم البيضاء تحارب العدوى والفيروسات والخلايا السرطانية.

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ووفق "هيلث لاين"، هذه ليست الدراسة الأولى التي تربط التمارين الرياضية بمستويات أعلى من الخلايا القاتلة الطبيعية في مجرى الدم. لكنها تشير إلى أن عدد الخلايا القاتلة الطبيعية يزداد بعد دقائق فقط من ممارسة النشاط البدني.


وشملت الدراسة 10 مشاركين أعمارهم بين 18 و40 عاماً، وتم توجيه كل مشارك لركوب دراجة ثابتة لمدة 30 دقيقة بكثافة متوسطة.


وسحب الباحثون عينات دم من المشاركين قبل بدء ركوب الدراجات، ومرة أخرى بعد 15 و30 دقيقة.


ركوب الدراجات
ووجدوا أن مستويات الخلايا القاتلة الطبيعية زاد بعد 15 دقيقة من ركوب الدراجات، لكنها لم تستمر في الزيادة بعد 30 دقيقة من النشاط.


وقال الباحثون: "يشير هذا إلى أن ممارسة الرياضة لمدة 15 دقيقة تقريباً تعزز بشكل كبير الخلايا القاتلة الطبيعية، والتي قد توفر حماية ذات معنى ضد الأمراض".

 

وأضافوا: "الهدف هو الشعور بالتحدي أثناء التمرين وليس الإرهاق".


وتشمل بعض الخيارات: المشي السريع، والرقص، والتمارين المائية، والتنس، وركوب الدراجات، والبستنة وقفز الحبل، وتسلق السلالم، والسباحة.

 

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