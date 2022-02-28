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الإثنين، 28-02-2022 11:13 ص

3 أصناف من البشر يحظر عليهم أكل الطماطم

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الوكيل الاخباري - تدخل الطماطم في عدد كبير من الأطباق حول العالم حيث أصبحت ضمن المكونات الأساسية التي قد لا يستسيغ الكثيرون الطعام دونها.

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ورغم نكهة الطماطم الشهية والمحببة للملايين حول العالم إلا أن الدراسات أشارت إلى وجود بعض البشر يحظر عليهم تناول الطماطم لكونها تشكل خطرا كبيرا على صحتهم ، وهم:
1.
من يعانون من وجود حصوات بالكلى.
2.
من يعانون من أمراض بالمعدة.
3.
المصابون بالتهاب وقرحة المعدة.


ويرجع السبب في منع هؤلاء من تناول الطماطم إلى أنها تحتوي على كمية كبيرة من الأحماض العضوية، ويُنصح من يعاني من هذه الأمراض بضرورة تناول مشتقات الطماطم مثل الكاتشب ومعجون الطماطم.


يذكر أن الطماطم المعالجة حراريا تعد أكثر فائدة من تلك الطازجة، لذا قبل استخدامها ينصح بأن تطبخ لفترة قصيرة على نار خفيفة.


وفي وقت سابق، حذرت خبيرة تغذية روسية من تناول أحد أنواع الطماطم الذي قد يحتوي على أملاح المعادن الثقيلة ويمكن أن يتسبب بالتسمم وظهور حصوات الكلى والغيبوبة.


وقالت ماريا روزانوفا في مقابلة مع القناة الخامسة الروسية، إن الطماطم المزروعة بالقرب من الطرقات أو بالقرب من المؤسسات الكيميائية يمكن أن تسبب ضررا للصحة.


وبحسب الخبيرة فأن الطماطم التي تنمو بالقرب من هذه الأماكن تتراكم فيها أملاح المعادن الثقيلة، كما أن الطماطم غير الناضجة تشكل خطرًا أيضا.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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