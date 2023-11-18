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السبت، 18-11-2023 01:29 م

3 أطعمة قد تسبب الإدمان- احذرها

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الوكيل الإخباري - قد يتسبب تناول بعض الأنواع من الأطعمة والمشروبات في زيادة استهلاكها، ويعد ذلك الأمر نوع من أنواع الإدمان السلوكي، إذ يعتاد الجسم على تناول تلك الأطعمة وقد يواجه الشخص صعوبة في التوقف عن تناولها.

لماذا قد يسبب تناول بعض الأطعمة الإدمان؟
الأطعمة التي تسبب الإدمان هي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون والأملاح، وهذه الأطعمة لها تأثير على الدماغ مماثل لتأثير المخدرات، مما يؤدي إلى سلوكيات الأكل الشبيهة بالإدمان.

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عندما يأكل الشخص تلك الأطعمة فإن ذلك يؤدي إلى إطلاق الدوبامين في الدماغ، وهو ناقل عصبي يرتبط بالمتعة والمكافأة، ويؤدي إطلاق الدوبامين إلى شعور الشخص بالسعادة والرضا، مما يجعله يريد تناول المزيد من هذه الأطعمة.


يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة التي تسبب الإدمان إلى العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك السمنة وأمراض القلب والسكري والسرطان.


أنواع الأطعمة التي قد تسبب الإدمان
تشمل الأطعمة التي تسبب قد تسبب الإدمان ما يلي:
- السكريات المضافة: السكريات المضافة هي السكريات التي لا توجد بشكل طبيعي في الأطعمة، وتوجد في العديد من الأطعمة المصنعة، مثل الحلويات والمشروبات الغازية والكعك والبسكويت.
- الدهون المتحولة: الدهون المتحولة هي نوع من الدهون غير المشبعة التي تصنعها شركات الأغذية، وتوجد في بعض الأطعمة المصنعة، مثل رقائق البطاطا والمخبوزات والمقرمشات.
- الملح: الملح هو معدن أساسي مهم للصحة، ولكن الإفراط في تناوله يمكن أن يكون ضارًا، ويوجد الملح في العديد من الأطعمة المصنعة، مثل الوجبات السريعة والمشروبات الغازية واللحوم المصنعة.


نصائح لتقليل الأطعمة التي قد تسبب الإدمان
فيما يلي بعض النصائح لتقليل تناول الأطعمة التي تسبب الإدمان:
- اقرأ ملصقات الطعام بعناية: ابتعد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون والأملاح.
- اختر الأطعمة الطازجة والمغذية: تناول المزيد من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.
- تجنب الأطعمة المصنعة قدر الإمكان: تحتوي الأطعمة المصنعة غالبًا على نسبة عالية من السكر والدهون والأملاح.
- اشرب الكثير من الماء: يمكن أن يساعد الماء على الشعور بالشبع وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام.
- عند وجود صعوبة في التوقف عن تناول بعض الأطعمة، يفضل استشارة طبيب مختص للمساعدة على البحث عن بدائل مناسبة والتوقف عن تناول تلك الأطعمة غير الصحية.

 

الكونسلتو

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