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السبت، 04-11-2023 11:22 ص

تعاني من الخمول؟- نصائح ذهبية للتغلب عليه

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الوكيل الإخباري - الإجهاد العام والشعور بآلام في الجسم والخمول أحد أبرز الأعراض التي تواجه الكثيرين في الفترة الحالية، نتيجة ضغوط العمل والحياة وطبيعة الطعام والشراب الذي يتناوله الشخص، فضلًا عن نمط الحياة اليومي المتبع.

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نصح الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، بمجموعة من النصائح الذهبية لمواجهة الشعور بالخمول والاجهاد، والتي تشمل ما يلي:

 

1- ممارسة الرياضة: ينصح بالاهتمام بممارسة التمارين الرياضية، حيث تزيد من قدرة الجسم على تحمل الإجهاد وتقلل من الشعور بالتعب.
2- تقليل تناول المشروبات الغنية بالكافيين: حيث ينصح بتقليل استهلاك المشروبات التي تحتوي على الكافيين، لأنها تؤثر سلبًا على المدى الطويل.

3- الحصول على قسط كافٍ من النوم: يلعب النوم دورًا هامًا في حالة الجسم ومستوى النشاط العام. لذا، ينصح بالحرص على الحصول على ساعات نوم كافية لتقليل آلام الجسم وتعزيز النشاط العام.
4- ممارسة تمارين الاسترخاء: ينصح بممارسة تمارين يومية خاصة بالاسترخاء، حيث تساعد على تحرير العضلات من الضغط الشديد وتقليل الآلام المتوقعة.
5- تناول الطعام الصحي: يُوصى بالاهتمام بتناول الطعام الصحي الغني بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم.
6- التخلص من السمنة: يعتبر السمنة السبب الرئيسي في آلام الجسم والشعور بالإجهاد السريع، لذا يُنصح باتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة للتخلص من الوزن الزائد.

7- شرب كميات كافية من الماء: يرتبط تناول كميات كافية من الماء بتخفيف آلام الجسم والتخلص من الإجهاد العام، لذا يُنصح بالاهتمام بشرب الكمية المناسبة من الماء للحصول على الترطيب الكامل.
8- الحركة الدائمة: يُوصى بنشاط الجسم والحركة المستمرة لتجنب الكسل والرغبة في الراحة. يُمكن مثلاً ممارسة المشي اليومي أو الجري للمساهمة في التغلب على آلام الجسم.
9- تقليل تناول السكريات: يُشدد على أهمية تقليل استهلاك السكريات، حيث تعتبر السبب الرئيسي في الشعور بالخمول وآلام الجسم.
10- تقليل تناول النشويات والأكلات ذات السعرات الحرارية العالية: يُنصح بتقليل تناول النشويات والأطعمة سريعة التحضير ذات السعرات الحرارية العالية، حيث يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة الجسم.

 

 

الكونسلتو 



 




 

 


 

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