3 تدابير مهمة لتيسير حياة المرضى بالخرف

الوكيل الإخباري - أوصى مركز الجودة في الرعاية الصحية بألمانيا أقارب المرضى بالخرف بالتدابير المهمة التالية لتيسير حياتهم اليومية.



1- بيئة آمنة: على أقارب المرضى أن يوفروا لهم بيئة تبعث على الشعور بالأمان. ولهذا لا يجوز تغيير موضع الأثاث، مع مراعاة الاحتفاظ بالأغراض المهمة مثل النظارة الطبية والهاتف ومحفظة النقود في مكان محدد وثابت.

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ومن المهم أيضاً الاحتفاظ بالأغراض الخطيرة مثل المنظفات والولاعة والسكاكين في مكان آمن كخزانة مغلقة مثلاً.

ويجب أن يكون المنزل مجهزاً بإضاءة جيدة، لتيسير حركتهم، إبعاد أي أسلاك أو ما شابه للحيلولة دون تعرضهم للتعثر والسقوط.

2- تفهم الاحتياجات: يسبب الخرف سلوكيات تمثل تحدياً كبيراً للأقارب مثل الاضطراب الشديد والعدوانية والصراخ المستمر. وللتعامل السليم معها على أقارب المرضى تفهم احتياجاتهم؛ حيث قد تعبر هذه السلوكيات عن رغبتهم الملحة في الحركة أو الشعور بالملل أو الخوف من الظلام.



3 – تعزيز القدرات المعرفية: على الأقارب العمل على تعزيز قدراتهم المعرفية بتدريب الدماغ، بممارسة أنشطة مختلفة في الحياة اليومية مثل إنشاء ألبوم صور أو خطة أسبوعية تتضمن المهام والمواعيد المهمة، أو لعبة جماعية أو القيام بنشاط ما مثل رحلة قصيرة.

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