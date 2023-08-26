السبت 26-08-2023
الوكيل الاخباري

الشبول: الحكومة ملتزمة بمسارات التحديث الثلاثة

اختتام دورة تصميم وبناء وإدارة المبادرات الشبابية

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

حريق محل تجاري في عمان

تهنئة المحامي مصطفى العماوي بمناسبة زواج ابنه

وزير التربية يكشف عن قرارات هامة بشأن المدارس

الخصاونة : الحكومة بالمراحل النهائية لتغيير مسمى وزارة التربية والتعليم

الأردنيون على موعد مع تغير ملموس على حالة الطقس

الملك يحضر الجلسة الختامية للملتقى الحكومي

السبت، 26-08-2023 10:20 م

تحذير من مكونين شائعين يزيدا من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية المميتة

64e8af774c59b75e2b3879c9 (1)


الوكيل الاخباري- تعرف السكتات الدماغية بأنها حالات قد تهدد الحياة وتحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى الدماغ بشكل مؤقت.

في معظم الحالات، يكون ذلك نتيجة لجلطة دموية، ولكن يمكن أن تحدث السكتات الدماغية أيضا بسبب انفجار الأوعية الدموية. ومثل العديد من المشكلات الطبية، يمكن أن يتأثر خطر إصابتك بالسكتة الدماغية بشكل عام بنظامك الغذائي.

تحدث أحد الأطباء حصريا مع موقع "إكسبريس" عن الأطعمة التي يجب تجنبها لهذا السبب.

وحذرت الدكتورة ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس على الإنترنت، من مخاطر زيادة السكر والملح في نظامنا الغذائي.

السكر

نصحت ديبورا لي بأن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأوضحت لي: "في دراسة حديثة أجريت عام 2023، مقابل كل زيادة بنسبة خمسة بالمائة في إجمالي السعرات الحرارية المتناولة من السكر، كانت هناك زيادة بنسبة 10% في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. كان هذا يشير إلى "السكريات الحرة" وهي جميع السكريات المضافة إلى الطعام من قبل الشركات المصنعة وتشمل أيضا السكريات المنزلية مثل العسل والشراب وأي عصائر فواكه مصنعة - ولكن ليس السكريات "غير الحرة" الموجودة بشكل طبيعي في الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان. وتؤدي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم مما يسبب الرغبة الشديدة في تناول المزيد من السكر. وترتبط أيضا بالسمنة والسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم".

اضافة اعلان

 

الملح

الملح هو المساهم الرئيسي في ارتفاع ضغط الدم - وهو أحد مسببات السكتة الدماغية.

وقالت لي: "عندما يكون ضغط الدم مرتفعا للغاية، فإن هذا يزيد من خطر تمزق الأوعية الدموية الدماغية - ما يؤدي إلى نزيف في الدماغ - والسكتة الدماغية. غالبا ما يكون الملح مخفيا في الأطعمة. يستهلك الشخص البالغ في المتوسط من 9 إلى 12 غراما من الملح يوميا، أي ضعف الكمية الموصى بها والتي تبلغ خمسة غرامات يوميا. وفي مراجعة BMJ الأخيرة للدراسات الطبية، أدى التحول إلى بديل الملح - الذي يحتوي على كمية أقل من كلوريد الصوديوم والمزيد من البوتاسيوم - إلى خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي وأدى إلى انخفاض بنسبة 11% في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_7_22_12_35_57_240

ما أسباب حكة الجسم أثناء النوم؟

2023_8_16_19_53_58_564

علامات تنذر بحدوث جلطة في البطن

62649

خطوات تحلّ مشكلة الإفراط في تعرّق الوجه

Doc-P-519368-636752786887576492

علماء يكتشفون 'سر' الشيخوخة وطريقة لإطالة العُمر

202382522518459YS

لماذا تزداد الرغبة في السكريات وقت المرض؟

507566

مبادئ توجيهية جديدة لبعض مرضى القلب

أخبار متعلقة
ب

طبيب يحذر مرضى السكري من هذه الأطعمة

88888

أعراض السكري والكوليسترول.. 8 علامات تظهر على اليدين

637b86b74c59b76719715e9b

كيف تعرف بالنوبة القلبية قبل فترة من حدوثها؟

ع

تحذير .. 4 علامات تظهر في العيون تكشف مرض يسبب الوفاة

Doc-P-1097930-638277378450311728

هل ينجح الصيام في إدارة حالة السكري؟

كك

تحذير من ارتفاع هذا الحمض بالدم