متى يصبح الخرف خطراً؟

الوكيل الإخباري - قالت مؤسسة الدماغ الألمانية، إن الخرف هو اضطراب يتجلى كمجموعة من الأعراض ذات الصلة، والتي عادة ما تظهر عندما يتلف الدماغ بسبب الإصابة أو المرض، مشيرة إلى أن الزهايمر يعد أكثر أنواع الخرف شيوعاً.



وأوضحت المؤسسة أن بعض العوامل ترفع خطر الإصابة بـ الخرف، على رأسها التقدم في العمر والعامل الوراثي وتلوث الهواء.

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وتشمل عوامل الخطورة الأخرى إصابات الدماغ وفقدان السمع، الذي لم يتم علاجه، والسمنة وداء السكري وقلة الحركة وارتفاع ضغط الدم والتدخين وشرب الخمر، بالإضافة إلى العزلة الاجتماعية والاكتئاب.

تدهور الذاكرة واضطراب أنماط التفكير

وتتمثل أعراض الخرف في تدهور الذاكرة واضطراب أنماط التفكير وصعوبات اللغة ومشاكل التوجه المكاني، بالإضافة إلى سرعة الاستثارة والعدوانية والقلق والتوتر والاضطراب الداخلي، ما يعيق المرء عن ممارسة الأنشطة الحياتية اليومية بشكل طبيعي.

وشددت المؤسسة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، للخضوع للعلاج في الوقت المناسب من أجل السيطرة على الأعراض والحيلولة دون تفاقمها، مشيرة إلى أنه يتم علاج الخرف بواسطة الأدوية، بالإضافة إلى العلاج السلوكي والعلاج المعرفي والعلاج الوظيفي.

طرق الوقاية

وللوقاية من الخرف، ينبغي اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمتوازنة والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، مع الإقلاع عن التدخين والخمر، وينبغي أيضاً علاج الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.



ومن المهم أيضاً تنشيط الدماغ من خلال المشاركة في الحياة الاجتماعية وتعلم مهارات جديدة، بالإضافة إلى ممارسة تمارين تنشيط الذاكرة مثل حل لغز الكلمات المتقاطعة والسودوكو.

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