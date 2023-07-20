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الخميس، 20-07-2023 06:53 ص

3 علامات لمرض خطير يصيب العظام يمكن إغفالها بسهولة

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الوكيل الاخباري - يحدث السرطان عندما تنقسم الخلايا غير الطبيعية بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ومن المحتمل أن تنتشر إلى الأنسجة المحيطة.

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نتيجة لذلك، تعتمد أعراض السرطان عادة على مكان بدء المرض في الجسم. لكن في بعض الحالات، قد لا تظهر العلامات بالطريقة التي تتوقعها.


وحذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية من أن هذا قد يكون هو الحال مع سرطان العظام، وهو شكل "نادر" من المرض.


ويشير سرطان العظام الأولي إلى السرطان الذي يبدأ في العظام، والذي يختلف عن سرطان العظام الثانوي حيث ينتشر المرض إلى العظام.


وتشرح NHS: "الألم الناجم عن سرطان العظام يبدأ عادة بالشعور بالضعف في العظام المصابة. ويتطور هذا تدريجيا إلى وجع مستمر أو وجع يأتي ويختفي، ويستمر في الليل وعند الراحة. ويمكن أن تتأثر أي عظم، على الرغم من أن سرطان العظام يتطور غالبا في العظام الطويلة للساقين أو الذراعين"


ومع ذلك، يحذر الجسم الصحي من أن هذه العلامة يمكن أن تكون "خاطئة" بسبب التهاب المفاصل عند البالغين والألم المتزايد عند الأطفال والمراهقين.


لكن هناك ثلاثة أعراض أقل وضوحا يمكن أن تحدث:


- حرارة عالية.
- فقدان الوزن غير المبرر.
- التعرق وخاصة في الليل.


وتنصح NHS بالتحدث إلى طبيب عام إذا كنت قلقا بشأن أي من هذه الأعراض، أو إذا كنت تعاني من تفاقم آلام العظام.


ويمكن أن يؤدي أيضا إلى أعراض أخرى تؤثر على العظام.


وتقول NHS: "يعاني بعض الأشخاص أيضا من التورم والاحمرار (الالتهاب) أو يلاحظون وجود كتلة على العظم المصاب أو حوله. إذا كان العظم بالقرب من المفصل، فإن التورم قد يجعل من الصعب استخدام المفصل. قد يجعل هذا المشي صعبا، وقد تمشي وأنت تعرج. وفي بعض الحالات، يمكن للسرطان أن يضعف العظام، ما يؤدي إلى كسرها بسهولة بعد إصابة طفيفة أو السقوط".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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