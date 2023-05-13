السبت 13-05-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

العيسوي يعقد سلسلة لقاءات مع وجهاء وممثلي مناطق بمحافظة جرش

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من القدس

إصابات في قصف إسرائيلي في خان يونس

صور جديدة من تخريج الأميرة سلمى

تدمير 18 مسيرة وإسقاط مروحية ومقاتلتين "ميغ 29" و"سو 25" في لوغانسك

وفاة ثلاثيني بتدهور صهريج فيول على طريق الشيدية - صور

وزير الطاقة : تراكيز جيدة للزنك والنحاس والرصاص والذهب في وادي عربة

السعودية تدعو البرهان للمشاركة بقمة جدة

الملك يعود إلى أرض الوطن

السبت، 13-05-2023 03:08 م

4 تحذيرات من المثلجات "المفضلة" للأطفال

1683490486.9795


الوكيل الإخباري- يعشق الكثيرون مثلجات "الكريمة" اللينة، التي توضع على مخروط عادة، لكن هذا النوع من المثلجات قد يأتي حاملا مخاطر عدة.

ونشر موقع "هاوس بيوتفل" 4 أسباب للتفكير مرتين، قبل تناول هذا النوع من المثلجات.

اضافة اعلان


أجهزة البكتيريا


نظرا لأنه يتم استخراج المثلجات اللينة من جهاز معين، فإنها تكون عرضة للتلوث إذا لم يتم تعقيمها بشكل صحيح.


وفقا لجانلين هاتشينغز، وهي مسؤولة من منظمة سلامة الأغذية الأميركية:


صعوبة التنظيف
لا يعد تنظيف آلة المثلجات اللينة عملية بسيطة. وفقا لـهاتشينغز، فإن هذه الآلات "غالبا ما تشتمل على أجزاء يمكن إزالتها وتنظيفها" بينما "يجب تنظيف الأجزاء الأخرى في مكانها". تدريب العاملين عليها أمر ضروري.


تلوث الخليط
يتم صنع الكثير من "الآيس كريم" من قاعدة غير مبسترة تحتاج إلى تخزينها في درجة حرارة جهاز التبريد، أي أقل من 4 درجة مئوية. كما لا يجب تجميدها بدرجة حرارة منخفضة جدا، حتى لا يتجمد الخليط. الحفاظ على البرودة دون التجمد الكامل، أمر يصعب فعله أحيانا.


حالات تسمم
على مدى العقود العديدة الماضية، كانت هناك حالات عديدة من التسمم الغذائي الناجم عن المثلجات اللينة. في عام 2005، أصيب أكثر من 120 شخصا في ولاية أوهايو بالمرض عندما تلوثت آلة تقديم الآيس كريم اللينة بالمكورات العنقودية. في حالة أحدث من عام 2016، أصبح مريضان في المستشفى في سياتل أكثر مرضا بعد تناول الحليب المخفوق من كافتيريا المستشفى.

سكاي نيوز عربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image645f62e2bbcc1

فحص طبي يحفز الإصابة بالسرطان

أطعمة_لتخفيف_الوزن

5 أطعمة.. لراغبي التخسيس تجنبوها

2023_5_11_16_33_22_675

فاكهة صيفية مضادة للاكتئاب

30821da2-6754-4eec-8aa9-36e4607a9b32_16x9_600x338

أطعمة ننقعها في الماء قبل أكلها.. لماذا يا ترى؟

687161d3-2761-4b91-b26c-4a52f20299fc

أمل جديد لفاقدي البصر

2023_5_10_22_9_40_940

طبيب يحذر: القيء خطير في هذه الحالات !

أخبار متعلقة
1bc5d18f-09cb-414e-adfb-bcfcd526ae79

في ظل ارتفاع درجات الحرارة .. فائدة غير متوقعة للبطيخ

أسباب_رائحة_الفم_الكريهة_عند_الأطفال

بماذا تنذر رائحة الفم الكريهة لدى الأطفال ؟ .. 4 حالات مرضية

20235712537377P8

التليف الكيسي لدى الأطفال.. الأسباب والأعراض والعلاج

2018_1_31_19_5_20_643

علامات تكشف إصابة رضيعك بارتجاع المريء الصامت

11

مسعفة عالمية : خطأ مميت يرتكبه معظم الآباء عندما يتعرض أطفالهم للاختناق

4349

عرض لدى الأطفال يكشف الاصابة بمرض في الورك