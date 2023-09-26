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الثلاثاء، 26-09-2023 07:40 ص

4 علامات تحذيرية للإصابة بمرض خطير في المعدة

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الوكيل الاخباري - يعتبر سرطان المعدة من أخطر السرطانات لأنه يتم اكتشافه متأخراً، وتتشابه كثيراً  أعراضه مع أعراض الجهاز الهضمي.

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وكشفت الدكتورة كاتي كاسراي، الطبيبة العامة في عيادة لندن العامة، عن أربع "علامات تحذيرية " للإصابة بسرطان المعدة.


ويمكن أن تظهر العلامات في المراحل المبكرة جدا من سرطان المعدة وتشمل:
- الشبع/والامتلاء المبكر.
- فقدان الوزن غير المبرر.
- التعب.
- حرقة المعدة المستمرة.


وحذرت كاسراي من أن "بعض هذه الأعراض يمكن الخلط بينها وبين الارتجاع المعدي المريئي. وقد يُعزا التعب إلى فقر الدم".

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إن الارتجاع المعدي المريئي حالة شائعة، تحدث عندما يتسرب حمض المعدة إلى المريء، ما يؤدي إلى حرقة المعدة.


لذا، إذا كانت هذه الأعراض تشير إلى حالة أقل خطورة مثل الارتجاع الحمضي، فكيف يمكنك معرفة الوقت المناسب لحجز موعد مع الطبيب؟.


أجابت كاسراي بالقول: "إذا كنت تعاني من أي من الأعراض المذكورة أعلاه لأكثر من ثلاثة أسابيع، عليك حجز موعد مع طبيبك العام".
أعراض أخرى لسرطان المعدة
أدرجت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة المزيد من أعراض سرطان المعدة التي يجب الانتباه إليها، مثل:


- صعوبة في البلع (عسر البلع).
- ألم في البطن.
- الشعور بالمرض.
- براز داكن اللون.

 

البيان


 




 

 


 

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