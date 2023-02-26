5 أسباب رئيسية لارتفاع ضغط الدم المفاجئ

الوكيل الإخباري- ضغط الدم هو القوة التي يستخدمها قلبك لضخ الدم في جميع أنحاء جسمك، وقد يرتفع ضغط الدم فوق المعدل الطبيعي بشكل مفاجئ مما يشكل خطراً كبيراً على الحياة.







الإجهاد





الإجهاد هو أحد الأسباب الشائعة لزيادة ضغط الدم. بسبب الإجهاد يمكن أن يكون هناك ارتفاع مؤقت في الضغط حتى عند الشباب، حيث يقوم الجسم بإفراز العديد من الهرمونات عندما يكون تحت الضغط مما يؤدي إلى تسريع ضربات القلب، وعلى الرغم من أن ارتفاع ضغط الدم مؤقت، إلا أنه قد يؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية.





عادات الأكل والشرب غير الصحية





في حين أن الإجهاد هو سبب رئيسي للارتفاع المؤقت في ضغط الدم، فإن عادات نمط الحياة المرتبطة بالتوتر مثل تناول الكثير من الكافيين، وتناول الأطعمة السريعة، والإفراط في تناول الطعام وعدم القيام بنشاط بدني كافٍ يمكن أن يؤدي أيضاً إلى ارتفاع ضغط الدم.





أدوية معينة





يمكن أن يؤدي تناول بعض الأدوية إلى زيادة ضغط الدم فجأة. إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، فكن حذراً من تناول بعض الأدوية مثل أدوية الإنفلونزا التي تحتوي على مزيلات الاحتقان، والتي يمكن أن تزيد من ضغط الدم.





تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الملح





الصوديوم العالي له تأثير ضار على الصحة، فهناك العديد من الأطعمة المعلبة والمخمرة المتاحة هذه الأيام والتي تحتوي على الكثير من الملح. الأطعمة مثل البيتزا والخبز والوجبات الخفيفة المملحة يمكن أن تسبب أيضاً ارتفاعاً مفاجئاً في ضغط الدم.





مشاكل الغدة الكظرية





الغدد الكظرية هي المسؤولة عن إنتاج الهرمونات في الجسم، وهي عبارة عن غدد صغيرة مثلثة الشكل تقع فوق كلتا الكليتين، ويمكن أن يؤدي فرط نشاط الغدة الكظرية إلى ارتفاع ضغط الدم المفاجئ.

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