التقلصات العضلية.. ما أسبابها؟

الوكيل الإخباري- قال مركز استشارات المستهلك في ولاية شمال الراين – وستفاليا الألمانية إن التقلصات العضلية لها أسباب عدة، أبرزها قلة شرب الماء أو الإجهاد المفرط للعضلة، على سبيل المثال من خلال الأحذية غير الصحيحة أو الوضعية الخاطئة.



وأضاف المركز أن سبب التقلصات العضلية قد يكمن أيضاً في نقص المغنيسيوم في الجسم، والذي يحدث مثلاً بسبب تناول الأدوية المدرة للبول، كما هو الحال لدى مرضى القلب ومرضى ارتفاع ضغط الدم.



كما قد يحدث نقص المغنيسيوم بسبب سوء امتصاص المغنيسيوم الناجم عن التهابات الأمعاء المزمنة مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي.



ولمواجهة نقص المغنيسيوم ينبغي إمداد الجسم به من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل منتجات الحبوب الكاملة والمكسرات والبازلاء والفاصولياء.



وفي حالة النقص الشديد يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على المغنيسيوم تحت إشراف الطبيب.



جدير بالذكر يتمتع المغنيسيوم بأهمية كبيرة لصحة العضلات، كما أنه يدعم نمو الأسنان والعظام.

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