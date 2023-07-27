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الخميس، 27-07-2023 12:44 م

5 أسباب لارتجافات وارتعاشات العضلات بعد التمرين

ارتعاش-العضلات-بعد-التمارين


الوكيل الإخباري- بعد ممارسة التمارين الرياضية، من الشائع أن يشعر الإنسان بارتجافات وارتعاشات في عضلاته، الأمر الذي قد يحدث لأسباب مختلفة، لكنها غالباً ليست مدعاة للقلق.

وحسب موقع «هيلث لاين»، فإن هذا الارتجاف غالباً ما يكون طبيعياً، لكنه يشير في بعض الأحيان إلى مشاكل في حال استمر لفترة طويلة بعد الانتهاء من التمرين.

وأعاد المصدر هذه الظاهرة إلى 5 أسباب، هي:

التعب والإجهاد العضلي

التركيز على عضلة معينة في وضعية واحدة

انخفاض نسبة السكر في الدم

جفاف الجسم من الماء

تناول كمية كبيرة من الكافيين

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عكاظ

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