5 أطعمة للتخلص من التلبك المعوي في العيد

الوكيل الإخباري- يتناول بعض الأشخاص كميات كبيرة من الأطعمة في وقت قصير خلال أول أيام العيد، ما يتسبب في إصابة المعدة بمجموعة من الأعراض المزعجة، من بينها الألم والتقلصات.





أطعمة تعالج التلبك المعوي في العيد

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1- الحساء

تعتبر الشوربة أو الحساء سواء الخضار أو مرق العظام، أحد أفضل الأطعمة عند عدم القدرة على تناول أطعمة أخرى، حيث تحتوي مرق العظام على الأحماض الأمينية الجلوتامين، التي تلعب دورًا في امتصاص الماء والمواد المغذية من الطعام، لذا يوصى بتناولها لمرضى الاضطرابات الهضمية وداء الأمعاء الالتهابي.





2- التفاح

يحتوي التفاح على مضادات أكسدة تسمى البوليفينول، قد يساعد البوليفينول في تخفيف الالتهاب المرتبط بأمراض الأمعاء الالتهابية، تنظيم الاستجابة المناعية للشخص، وبالتالي السيطرة على الالتهاب وحماية بطانة القناة الهضمية من التلف، يعتبر التفاح المطهي أو عصير التفاح أسهل في الهضم من الفاكهة الكاملة.



3- الموز

يمكن أن يساعد الموز على تجديد البوتاسيوم والشوارد الأخرى التي قد يفقدها الشخص نتيجة القيء أو الإسهال، الذي يوصي به بعض الناس لعلاج اضطراب المعدة المصاحب للإسهال، لأنه أحد الأطعمة الخفيفة التي تمنع اضطرابات المعدة.





4- الزنجبيل

يمكن أن يساعد الزنجبيل في مكافحة الشعور بالغثيان، يمكن لأي شخص صنع شاي الزنجبيل عن طريق تقطيع أو بشر الزنجبيل الطازج وإضافة الماء الساخن، قد يساعد تناول الخليط في تهدئة اضطراب المعدة، يحتوي الزنجبيل أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في التخفيف من أمراض الأمعاء الالتهابية.



5- الزبادي

تحتوي منتجات الألبان خاصًة الزبادي على البروبيوتيك، الذي يساعد على التوازن البكتيري في المعدة، لكن لا يُفضل تناوله عند الإصابة باضطراب في المعدة مع نوبات من القيء والإسهال، لكن يمكن تناوله بعد التعافي لتجديد التوازن البكتيري في الأمعاء ومنع الإصابة.

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