5 أمراض قد تسبب الغرغرينا

الوكيل الإخباري-عندما يتوقف تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى أحد الجروح في الجسم أو أصيب بعدوى خطيرة، تموت الأنسجة، مما يزيد من خطر الإصابة بحالة خطيرة، تعرف باسم "الغرغرينا".

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وهناك أمراض ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالغرغرينا، نستعرضها في التقرير التالي، وفقًا لموقع "Medical News Today"



أمراض تسبب الغرغرينا

تتسبب بعض الأمراض في نقص التروية الدموية الواصلة إلى الأطراف أو إصابتها بعدوى شديدة، مما يؤدي إلى التعرض لخطر الغرغرينا، وتشمل:



1- السكري

من أكثر الأمراض التي تؤدي إلى حدوث الغرغرينا في القدمين، ويرجع السبب إلى تصلب الاوعية الدموية المغذية للأطراف السفلية، كما يعيق عملية التئام الجروح ويقلل من قدرة الجسم على مكافحة الالتهابات.



2- الاعتلال العصبي

عدم قدرة المصاب بالاعتلال العصبي على الشعور بيديه وقدميه تجعله لا ينتبه إلى الجروح التي قد يصاب بها في أطرافه، ومع إهمالها، تحدث الغرغرينا.



3- أمراض الأوعية الدموية

يواجه الدم المؤكسج صعوبة كبيرة في التدفق إلى جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الأطراف، إذا كان هناك مشكلة في الأوعية الدموية، مثل الالتهاب والتمدد والتصلب والجلطة.



لذلك يعتبر الأشخاص المصابون بأمراض الأوعية الدموية من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالغرغرينا.



4- ضعف المناعة

إذا كان الجهاز المناعي ضعيفًا، يصبح الجسم أقل قدرة على مكافحة العدوى التي قد تنتقل إلى الجروح، مما يؤدي إلى الإصابة بالغرغرينا.



5- قضمة الصقيع

مرض تكثر الإصابة به في فصل الشتاء، ينتج عن تعرض الأطراف لبرودة شديدة، تؤدي بدورها إلى انخفاض التروية الدموية الواصلة إليها، مما يجعل أنسجتها عرضة للتلف، ومن ثم الغرغرينا.

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