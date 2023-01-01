الأحد 01-01-2023
الوكيل الاخباري

تعطيل دوام كلية معان الجامعيّة بسبب الظروف الجوية

رئيس الديوان الملكي يلتقي وجهاء وممثلين عن مناطق غرب إربد

الكشف عن عدد حالات كورونا التي تتلقى العلاج في المستشفيات بالأردن

38 ألف طالب يستكملون تقديم امتحانات التكميلية غدا

أكثر من نصف مليون مواطن وزائر تابعوا فعاليات إربد عاصمة للثقافة العربية

مرصد أكيد: 21 إشاعة في كانون الأول 16

تحول مفاجئ بحالة طقس الاردن ..امطار غزيرة وتحذير من السيول

ضبط 11 ألف متسول في الأردن خلال 2022

400 ألف دينار لإنشاء صفارات انذار جديدة في الاردن !

تكريم الفائزين بجائزة إبن الجنوب في قاعة ثقافة الطفيلة

الأحد، 01-01-2023 04:42 م

5 أمراض قد تسبب الغرغرينا

2022_12_29_16_46_46_943


الوكيل الإخباري-عندما يتوقف تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى أحد الجروح في الجسم أو أصيب بعدوى خطيرة، تموت الأنسجة، مما يزيد من خطر الإصابة بحالة خطيرة، تعرف باسم "الغرغرينا".

اضافة اعلان


وهناك أمراض ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالغرغرينا، نستعرضها في التقرير التالي، وفقًا لموقع "Medical News Today"

أمراض تسبب الغرغرينا
تتسبب بعض الأمراض في نقص التروية الدموية الواصلة إلى الأطراف أو إصابتها بعدوى شديدة، مما يؤدي إلى التعرض لخطر الغرغرينا، وتشمل:


1- السكري
من أكثر الأمراض التي تؤدي إلى حدوث الغرغرينا في القدمين، ويرجع السبب إلى تصلب الاوعية الدموية المغذية للأطراف السفلية، كما يعيق عملية التئام الجروح ويقلل من قدرة الجسم على مكافحة الالتهابات.


2- الاعتلال العصبي
عدم قدرة المصاب بالاعتلال العصبي على الشعور بيديه وقدميه تجعله لا ينتبه إلى الجروح التي قد يصاب بها في أطرافه، ومع إهمالها، تحدث الغرغرينا.


3- أمراض الأوعية الدموية
يواجه الدم المؤكسج صعوبة كبيرة في التدفق إلى جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الأطراف، إذا كان هناك مشكلة في الأوعية الدموية، مثل الالتهاب والتمدد والتصلب والجلطة.


لذلك يعتبر الأشخاص المصابون بأمراض الأوعية الدموية من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالغرغرينا.


4- ضعف المناعة
إذا كان الجهاز المناعي ضعيفًا، يصبح الجسم أقل قدرة على مكافحة العدوى التي قد تنتقل إلى الجروح، مما يؤدي إلى الإصابة بالغرغرينا.


5- قضمة الصقيع
مرض تكثر الإصابة به في فصل الشتاء، ينتج عن تعرض الأطراف لبرودة شديدة، تؤدي بدورها إلى انخفاض التروية الدموية الواصلة إليها، مما يجعل أنسجتها عرضة للتلف، ومن ثم الغرغرينا.

 

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
لماذا-يتحدث-الناس-أثناء-نومهم-1629141058506

لماذا يتحدث بعض الاشخاص في نومهم ؟

1-8-780x470

ما عامل الخطر الرئيسي لمرض ألزهايمر؟

2022_11_16_19_1_5_479

طبيب مصري يتحدث عن طريقة تشخيص اصابة الاطفال بالمخلوي التنفسي

ما_فائدة_الماء_الدافئ_على_الريق

خبيرة تغذية تكشف فوائد كأس الماء المفلتر على الريق

1625311967_هل-الجيوب-الأنفية-تسبب-ألم-بالصدر-وأعراضها-وأسبابها

التهاب الجيوب الأنفية وحساسية الصدر.. ما العلاقة بينهما؟

حلويات-600x330

ما مخاطر تناول المنتجات الغذائية ذات الألوان الصناعية ؟

أخبار متعلقة
i_90964

8 طرق سريعة للتخلص من دهون البطن

mebusiness.ae_1575483641

الكمية المسموحة من الحلويات لمرضى السكري واضرار الافراط بها

61af57054c59b711534a1c02

علامات الاصابة بالسكري من النوع الثاني

active-seniors

ما أفضل رياضة لكبار السن ؟

Influenza-Like-Illnesses-Ways-to-avoid-and-prevent-them-in-your-child-care-setting-primary

الصحة العالمية تكشف سر زيادة أمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال

OIP (2)

دراسة تكشف عن مرض قد يتعرض له المولودون من أبوين مصابين بداء السكري