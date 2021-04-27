الثلاثاء 27-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

هيئة النقل تبحث مشكلة الشاحنات العالقة على الحدود

وقفة تضامنية نصرة للمسجد الأقصى في الكرك

ايطاليا: انخفاض ملموس على مؤشر حالات كورونا

الامن يتعامل مع مشاجرة عنيفة بالزرقاء

العقبة: إطلاق برنامج تدريبي بقطاع الموانئ واللوجستيات

بيان صادر عن وزارة العمل

وزير التربية يعمم على المدارس بشأن الواجبات البيتية

غزة: تمديد الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا

ارتفاع وفيات حادث تدهور الكرك الى اثنين

تراجع ملحوظ في نسب اشغال المستشفيات بمرضى كورونا

الثلاثاء، 27-04-2021 10:19 م

5 طرق غريبة وغير متوقعة للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم

2020_7_1_21_52_5_58


الوكيل الاخباري - يصيب مرض ارتفاع ضغط الدم عددا كبيرا من الأشخاص ما يعرض حياتهم للخطر، لذلك لا بد من استدراكه بأي طريقة.

اضافة اعلان

موقع "Webmd"، نشر، بناء على عدد من الدراسات الطبية، مجموعة من الطرق الغريبة، والتي ثبت أنها تساهم في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

 

1- رفع القدمين فوق مستوى القلب، أو وضعهما في الماء الساخن لمدة تتراوح ما بين 10 و 15 دقيقة.

2- تناول الفلفل الحار، حيث أنه يكبح الشهية تجاه الأطعمة المالحة.


3- تربية الحيوانات الأليفة خاصةً الكلب، حيث تساعد على تخفيف التوتر وتحسين الحالة المزاجية.


4- ارتداء الملابس الفضفاضة لأن الضيق منها يجبر القلب على بذل مجهود أكبر لضخ الدم المحمل بالأكسجين إلى الأعضاء الحيوية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.


5- تدليك الأذن والرقبة، حيث يساعد في خفض الضغط المرتفع بشكل فعال وتخفيف التوتر وتحسين التروية الدموية إلى المخ.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
17018081_303

كيف يعتني مريض الكلى بصحته خلال شهر رمضان؟

upload_1619504593_1187165325

الكشف عن 5 علامات تدل على إصابتك بالإرهاق

photo5913686211996791848-نسخ

أعراض ارتفاع الكوليسترول في الجسم

1603888894993699300

التوقيت المثالي للحصول على الفيتامينات

How-to-workout-at-home-the-new-wave-of-fitness-scaled

تحذير.. بساط التمارين الرياضية قد يُلحق الضرر بصحتك

7335851-641086369

فوائد مذهلة لتدليك فروة الرأس باستمرار!.. إليك الطريقة

أخبار متعلقة
كم-يعيش-مريض-سرطان-المعدة-المنتشر

كيف نتعرف على إصابة الشخص بالسرطان؟

اعراض-زيادة-اليود-في-الجسم

مشاكل صحية تسببها زيادة أو نقصان اليود في الجسم

التخدير-

الطب الحديث يقلّص أخطار التخدير والمراقبة ضرورية قبل الجراحة وبعدها

226AFD8A-590B-4BB3-A464-3250075CF417

ما كمية الحلوى التي يمكن تناولها؟

2019_2_27_19_30_59_447

كيف نخفّض مستوى ضغط الدم من دون أدوية؟

أضرار-تناول-الموز

هذا ما يحدث للجسم عند تناول موزة واحدة يوميا