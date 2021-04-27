5 طرق غريبة وغير متوقعة للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم

الوكيل الاخباري - يصيب مرض ارتفاع ضغط الدم عددا كبيرا من الأشخاص ما يعرض حياتهم للخطر، لذلك لا بد من استدراكه بأي طريقة.

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موقع "Webmd"، نشر، بناء على عدد من الدراسات الطبية، مجموعة من الطرق الغريبة، والتي ثبت أنها تساهم في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

1- رفع القدمين فوق مستوى القلب، أو وضعهما في الماء الساخن لمدة تتراوح ما بين 10 و 15 دقيقة.



2- تناول الفلفل الحار، حيث أنه يكبح الشهية تجاه الأطعمة المالحة.



3- تربية الحيوانات الأليفة خاصةً الكلب، حيث تساعد على تخفيف التوتر وتحسين الحالة المزاجية.



4- ارتداء الملابس الفضفاضة لأن الضيق منها يجبر القلب على بذل مجهود أكبر لضخ الدم المحمل بالأكسجين إلى الأعضاء الحيوية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.



5- تدليك الأذن والرقبة، حيث يساعد في خفض الضغط المرتفع بشكل فعال وتخفيف التوتر وتحسين التروية الدموية إلى المخ.



سبوتنيك