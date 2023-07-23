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الأحد، 23-07-2023 01:03 م

عصير يساعد في خفض ضغط الدم

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الوكيل الإخباري- يساهم عصير الرمان بشكل فعال في خفض ضغط الدم بشكل ملحوظ.

وأظهرت دراسة حديثة أن كوباً واحداً من عصير الرمان في اليوم يظهر تأثيراً ملحوظاً في خفض ضغط الدم، مما يجعل منه علاجاً طبيعياً واعداً، بحسب خبراء مجلة "هيلبراكسيسنت" الألمانية.

وأظهرت العديد من الدراسات السابقة بالفعل آثاراً إيجابية لتناول الرمان، منها تقليل الالتهابات والوقاية من مرض السكري، كما أن مادة البوليفينول الموجودة بالرمان لها آثار إيجابية على صحة القلب.

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وأفاد اختبار لتأثير الرمان على خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي أن متوسط ضغط الدم الانقباضي انخفض بنحو 5 ملم زئبقي وضغط الدم الانبساطي بحوالي 3 ملم زئبقي، وذلك بعد الاستخدام لمدة تصل إلى شهرين.


وبالنسبة للكمية فإن التأثير الأكثر وضوحاً (6.11 ملم زئبقي) ظهر عند تناول ما يقل عن 300 ملم من عصير الرمان يومياً.

جدير بالذكر أنه لم يتم التحقق من السبب في خفض ضغط الدم، وهل هو مرجعه إلى تحسين صحة القلب، الأمر الذي يحتاج إلى بعض الدراسات لتحديد المكونات المسؤولة.

 

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