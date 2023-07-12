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الأربعاء، 12-07-2023 09:21 ص

لا تضع ساقًا على أخرى.. 3 أمور يجب تجنبها عند قياس ضغط الدم

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الوكيل الإخباري- ارتفاع ضغط الدم هو مرض شائع يحدث عند حصول ضغط مستمر على جدران الشرايين على المدى الطويل.

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أوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، أن اكتشافه يعتمد على قراءة قياسات ضغط الدم.

لذلك، هناك بعض الأمور البسيطة التي يجب تجنبها من أجل الحصول على معطيات دقيقة.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية، بمنشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن الجلوس على الكرسي ضروري عند قياس ضغط الدم، وعدم وضع ساقًا على أخرى.

ويجب تفادي تناول الطعام أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين لمدة 30 دقيقة قبل قياس ضغط الدم.


كما من الضروري أن يتجنب الأشخاص قياس ضغط الدم لدى شعورهم بالتوتر والغضب، والحرص على حصولهم على الاسترخاء قبل ذلك.

وفي وقت سابق، أوضحت هيئة الصحة العامة في السعودية، بتغريدة عبر حسابها على منصة "تويتر"، أنه يجب فحص ضغط الدم بانتظام، سواء من خلال زيارة عيادة الطبيب، أو القياس الذاتي في المنزل.

 

سي ان ان


 




 

 


 

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