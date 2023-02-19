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الأحد، 19-02-2023 01:01 م

5 علامات تنذرك بمشكلة في الجهاز التنفسي

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الوكيل الإخباري- يجهل الكثير من الأشخاص الاهتمام بالجهاز التنفسي أو الأعراض المزعجة التي تظهر، مما يتسبب في سهولة الإصابة ببعض المضاعفات الصحية التي تتطلب استشارة الطبيب المختص.

نستعرض في التقرير التالي أبرز العلامات التي تنذر بوجود مشكلة في الجهاز التنفسي، وفقًا لما ذكره موقع "WebMD".

علامات تنذر بوجود مشكلة في الجهاز التنفسي

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1- ضيق التنفس
قد يدل ضيق التنفس على وجود مشكلة في الجهاز التنفسي نتيجة صعوبة دخول الهواء والخروج منه إلى الرئتين والحلق، وبالتالي عدم القدرة على الحصول على الأكسجين، لذلك يجب عدم تجاهل هذا العرض واستشارة الطبيب فور ظهوره.


2- ألم الصدر
عادًة ما يحدث ألم الصدر مع صعوبة التنفس والتعرق وآلام الذراع والغثيان والقيء، وبالتالي يشير ألم الصدر الشديد مع ألم الجزء العلوي من الظهر إلى تمزق الشريان الأورطي، وبالتالي تتطلب هذه الحالة الاستشارة الطبية السريعة لتجنب تعرض القلب لمشكلة صحية.


3- السعال المستمر
في حالة استمرار السعال الخفيف إلى الشديد الذي يصاحبه عدم الشعور بالراحة فمن الممكن أن يدل ذلك على وجود مشكلة صحية، بما في ذلك نوع من الالتهابات الفيروسية التي تسبب مشاكل في الرئتين، وبالتالي سهولة الإصابة بالتهاب الرئوي أو فيروس كورونا.


4- القلق
يمكن أن يتسبب القلق في ظهور أحد ردود فعل الجسم الطبيعية مثل قصر التنفس، وبالتالي يجب السيطرة على مصدر القلق والعمل على تخفيفه بشتى الطرق والعمل على تهدئة الجسم بشكل كبير، ويفضل أن يتم ذلك تحت إشراف الطبيب المختص.


5- الدوخة
قد تتسبب الدوخة في صعوبة التقاط الأنفاس مما يتسبب في بعض الحالات إلى فقدان الوعي تمامًا، ويمكن أن يدل ذلك على وجود مشاكل في نقل الأكسجين من الرئتين إلى مجرى الدم أو مشكلة في ضخ القلب للدم في الجسم كامل، لذلك يجب الانتباه جيدًا لهذا العرض.

 

الكونسلتو الطبي 

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