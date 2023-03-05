5 فوائد للمشي ساعة كل يوم.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة علمية حديثة مدة المشي المثالية التي تؤدي إلى إطالة العمر.



وأظهرت الدراسة، التي أجراها فريق ياباني على 4165 شخصاً تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر، أن المشي نحو 5 إلى 7 آلاف خطوة يومياً يطيل العمر الافتراضي للأشخاص اليابانيين المسنين.

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وذكرت وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية أن المشي نحو 5 إلى 7 آلاف خطوة يعادل نحو ساعة من المشي، التي يقول الفريق إنها المدة المثلى لطول عمر اليابانيين. وتم نشر النتائج التي توصل إليها الفريق الياباني في النسخة الرقمية من مجلة «إم إس إس أي» الأمريكية للطب والعلوم في الرياضة والتمارين في أوائل فبراير الجاري.



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عكاظ