الأحد 05-03-2023
الوكيل الاخباري

الطلاق الرضائي هو الأكثر رغبة لدى الأردنيين

جريمة قتل في محل حلاقة بعمان

خبير يحذر: اغراق السوق الأردنية بالسيارات الصينية الكهربائية ودعوات عاجلة لضبط العملية

وزير الدفاع الأميركي: الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة قوية

بريطانيا تحظر على المهاجرين غير الشرعيين البقاء فيها

السعودية ترسل طائرة ثالثة محملة بالمساعدات الإنسانية لأوكرانيا

وزارة الصحة: نتائج عينات كورونا تخرج خلال 24 ساعة

تعميم حكومي بشأن سعر الغاز البترولي المسال بالجملة

تحويل حركة السير من نفق عبدون باتجاه الدوار الرابع إثر تصادم 3 مركبات

السيسي يستقبل رئيس وزراء العراق في القاهرة

الأحد، 05-03-2023 03:22 م

5 فوائد للمشي ساعة كل يوم.. تعرف عليها

2088218


الوكيل الإخباري- كشفت دراسة علمية حديثة مدة المشي المثالية التي تؤدي إلى إطالة العمر.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها فريق ياباني على 4165 شخصاً تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر، أن المشي نحو 5 إلى 7 آلاف خطوة يومياً يطيل العمر الافتراضي للأشخاص اليابانيين المسنين.

اضافة اعلان

 

وذكرت وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية أن المشي نحو 5 إلى 7 آلاف خطوة يعادل نحو ساعة من المشي، التي يقول الفريق إنها المدة المثلى لطول عمر اليابانيين. وتم نشر النتائج التي توصل إليها الفريق الياباني في النسخة الرقمية من مجلة «إم إس إس أي» الأمريكية للطب والعلوم في الرياضة والتمارين في أوائل فبراير الجاري.

- تخفيف القلق والاكتئاب

- جعل العظام أقوى

- مرونة المفاصل وتقوية العضلات

- وزن صحي وخفض الكوليسترول

- الوقاية من أمراض القلب والسمنة

 

عكاظ

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
424545_1_1630800450

4 مشروبات لعلاج النحافة وزيادة الوزن

224542Image1-1180x677_d

نصائح لشرب القهوة بطريقة سليمة

2020_10_16_17_52_39_474

طبيب يكشف عن علاقة الصداع بهبوط القلب

2023_3_4_16_8_55_749

انسداد القناة الدمعية عند الأطفال.. أعراضه وطرق علاجه

2019_11_10_15_12_43_111

الكشف عن طريقة في تناول الطعام تساعد على فقدان الوزن

15-علاجاً-طبيعياً-لالتهاب-الحلق

أفضل علاجات منزلية لالتهاب الحلق

أخبار متعلقة
2017_1_11_14_44_18_940

دراسة تكشف مفاجأة: النساء الأكثر شخيرًا من الرجال لهذه الاسباب !

hand-holding-syringe-vaccine-vial

دراسة : 3 جرعات من لقاح المرسال لمرضى السرطان توفر اكبر حماية

2021_8_19_13_42_17_476

هل تختلف عوامل خطر السكري النوع 2 بين الرجال والنساء؟

-1910090168

دراسة تحذر من الافراط في تناول الشوكولاتة لهذا السبب !

دور-الأم-في-تربية-الطفل-وأهمية-العلاقة-بينهما

للأمهات .. هذا السلوك مع الرضيع قد يحسن من قدراته اللغوية مبكراً !

90032faa68d9707eea1b35a531a1b947

دراسة صادمة : الاكثار من شرب الشاي قد يتسبب بهذا المرض !