صباحاً ام مساءً ؟ .. هذا افضل وقت لشرب القهوة لفقدان الوزن

الوكيل الإخباري- تعتبر القهوة من المشروبات الفعالة لفقدان الوزن الزائد، ولكن إذا تم تناولها في أوقات محددة على مدار اليوم، تصبح أكثر قدرة على التخسيس.



نستعرض في التقرير التالي، أفضل وقت لشرب القهوة للتخسيس، وفقًا لموقعي "Times of india" وEatthis".

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إذا كنت ترغب في تقليل كمية الطعام المستهلكة على مدار اليوم، احرص على تناول القهوة في الصباح، لأن الكافيين المتوفر بها يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة، عن طريق خفض مستويات هرمون الجريلين المسئول عن الجوع.



إذا كنت تسعى إلى رفع معدل الأيض، لا بد من شرب القهوة قبل الإقدام على ممارسة التمارين الرياضية بثلاثين دقيقة، لأن احتساءها في هذا الوقت يحفز الجسم على حرق المزيد من الدهون المتراكمة به.



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