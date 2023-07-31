الإثنين 31-07-2023
الوكيل الاخباري

اطلاق أكبر حملة لتنظيف جوف البحر في العقبة

توضيح حكومي حول قرار منع بيع الخبز بالمحال التجارية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

شؤون المرأة تختتم برنامج التوجيه لعضوات المجالس المنتخبة

هذه المخالفات التي تُحجز فيها سيارتك بمشروع قانون السير الجديد

الملك يفتتح مدينة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان السكنية بالزرقاء

الأمن السيبراني: 125 حادث تجسس في الربع الأول من العام الحالي

الاردن يدين التفجير الذي وقع في باكستان

الأرصاد: تموز 2023 يحتل الترتيب الثالث خلال 100 عام بارتفاع درجات الحرارة

الملك يتابع مجريات التمرين التعبوي الوعد الحق2 - صور

الإثنين، 31-07-2023 03:37 م

صباحاً ام مساءً ؟ .. هذا افضل وقت لشرب القهوة لفقدان الوزن

iStock-699962186


الوكيل الإخباري- تعتبر القهوة من المشروبات الفعالة لفقدان الوزن الزائد، ولكن إذا تم تناولها في أوقات محددة على مدار اليوم، تصبح أكثر قدرة على التخسيس.

نستعرض في التقرير التالي، أفضل وقت لشرب القهوة للتخسيس، وفقًا لموقعي "Times of india" وEatthis".

اضافة اعلان

 

إذا كنت ترغب في تقليل كمية الطعام المستهلكة على مدار اليوم، احرص على تناول القهوة في الصباح، لأن الكافيين المتوفر بها يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة، عن طريق خفض مستويات هرمون الجريلين المسئول عن الجوع.


إذا كنت تسعى إلى رفع معدل الأيض، لا بد من شرب القهوة قبل الإقدام على ممارسة التمارين الرياضية بثلاثين دقيقة، لأن احتساءها في هذا الوقت يحفز الجسم على حرق المزيد من الدهون المتراكمة به.

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_7_31_16_25_6_213

هل شرب الماء من زجاجة محفوظة في السيارة آمن؟

ما-هي-البهارات-التي-توضع-على-البطاطس-المقلية

لعشاق البطاطس .. لا تتناولها بهذه الطريقة !

5783311-1611339697

لمرضى النقرس .. 4 مكملات غذائية قد تساعد على العلاج

tbl_articles_article_23906_738629e0a61-5319-4e4d-ab67-9196dd853c54

من هم المحرومون من تناول الشمام ؟

1875

نشاط يومي لـ 4 دقائق فقط قد ينقذك من الإصابة بمرض مميت !

واقي-الشمس

هل يمكن استبدال كريمات الواقية من الشمس بالزيوت الطبيعية؟

أخبار متعلقة
لا

أفضل وقت لشرب الماء خلال اليوم.. واحذروا هذا الخطأ

999

كيف تفقد وزنك دون الشعور بالجوع؟ .. 5 خطوات

1689142926_image

"مشروب صباحي شائع" يضر بأسنانك ولا يعزز الهضم أيضا!

20237419918190Y3

طرق سحرية تساعدك على خفض وزنك عند تناول الفاكهة

tbl_articles_article_31163_7709d142e3c-1ef5-48f1-814a-1dde74738c30

كيف يتم علاج دوالي الساقين ؟

5-tips-to-help-you-lose-weight-xs

خضار يساهم في انقاص الوزن