الأحد 22-01-2023
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الأحد، 22-01-2023 12:51 م

5 نصائح أساسية لتفادي الاصابة بأمراض الشتاء

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الوكيل الإخباري-يتعرّض الجهاز المناعيّ في جسم الإنسان لبعض الضّعف والتّراجع خلال موسم الشّتاء، وذلك بسبب البرد القارص وسرعة انتشار "الفايروسات والجراثيم والبكتيريا"، مما يجعله أكثر عرضةً للإصابة بالأمراض الفيروسيّة التي قد تتطوّر لحالاتٍ خطيرة .

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قدمت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، 5 نصائح أساسية يجدر بك اتباعها للوقاية من امراض الشتاء أهمها : تحقيق التوازن في طعامك، والتقليل من تناول السكريات، وممارسة الرياضة بانتظام لتقوية المناعة، والحرص على أخذ لقاح الإنفلونزا، وعدم إشعال الحطب أو الفحم في مكان مغلق، وشرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف.


 
سي ان ان 

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