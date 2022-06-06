5 نصائح سريعة للحد من التوتر والضغط النفسي

الوكيل الإخباري - من أجل صحتك الجسدية والعقلية، من المهم إدارة التوتر وتنظيم أيامك حتى لا تستسلم للإرهاق.

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إليك 5 نصائح يجب اتباعها!





-طعام

الإجهاد يؤثر على الأكل والعكس صحيح. احرص على عدم القفز على الطعام عندما تكون متوترًا.



-رياضة

الرياضة تسمح بالتنفس الجيد ، والأكسجين الأفضل ، وحالة من الرفاهية.



-نوم

لحظة مميزة ينفصل فيها الدماغ عن الجسد ، ويعيد تنشيط ذكرياته ويعيد هيكلة ذكرياته ويجدد طاقته.



-تأمل

يساعد الاسترخاء على استرخاء العضلات المحيطية والداخلية.



-إدارة الوقت

ستمنعك الإدارة الجيدة للتخطيط المهني والشخصي من الاستسلام للإرهاق.

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