5 نصائح سريعة للحد من التوتر والضغط النفسي

الوكيل الإخباري - من أجل صحتك الجسدية والعقلية، من المهم إدارة التوتر وتنظيم أيامك حتى لا تستسلم للإرهاق.
إليك 5 نصائح يجب اتباعها!
-طعام
الإجهاد يؤثر على الأكل والعكس صحيح. احرص على عدم القفز على الطعام عندما تكون متوترًا.
-رياضة
الرياضة تسمح بالتنفس الجيد ، والأكسجين الأفضل ، وحالة من الرفاهية.
-نوم
لحظة مميزة ينفصل فيها الدماغ عن الجسد ، ويعيد تنشيط ذكرياته ويعيد هيكلة ذكرياته ويجدد طاقته.
-تأمل
يساعد الاسترخاء على استرخاء العضلات المحيطية والداخلية.
-إدارة الوقت
ستمنعك الإدارة الجيدة للتخطيط المهني والشخصي من الاستسلام للإرهاق.
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