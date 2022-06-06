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الإثنين، 06-06-2022 03:17 م

5 نصائح سريعة للحد من التوتر والضغط النفسي

10-نصائح-للتخلص-من-الضغط-النفسي-والتوتر-1


الوكيل الإخباري - من أجل صحتك الجسدية والعقلية، من المهم إدارة التوتر وتنظيم أيامك حتى لا تستسلم للإرهاق.

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إليك 5 نصائح يجب اتباعها!

-طعام
الإجهاد يؤثر على الأكل والعكس صحيح. احرص على عدم القفز على الطعام عندما تكون متوترًا.


-رياضة
الرياضة تسمح بالتنفس الجيد ، والأكسجين الأفضل ، وحالة من الرفاهية.

-نوم
لحظة مميزة ينفصل فيها الدماغ عن الجسد ، ويعيد تنشيط ذكرياته ويعيد هيكلة ذكرياته ويجدد طاقته.


-تأمل
يساعد الاسترخاء على استرخاء العضلات المحيطية والداخلية.


-إدارة الوقت
ستمنعك الإدارة الجيدة للتخطيط المهني والشخصي من الاستسلام للإرهاق.

 

صحتي 

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