10 حالات مرضية وراء الشعور بالتعب

الوكيل الإخباري- على الرغم من أن أعراض ارتفاع الكوليسترول صامتة، يعاني بعض المصابين به من الشعور الدائم بالتعب والإرهاق والخمول، لدرجة قد تجعلهم غير قادرين على أداء أبسط الأنشطة اليومية.



نستعرض في السطور التالية، العلاقة بين ارتفاع الكوليسترول والتعب، وفقًا لمواقع "Healthmatch" و"Daily Express" و"Clevelandclinic".





العلاقة بين ارتفاع الكوليسترول والتعب

لا يسبب ارتفاع الكوليسترول التعب بشكل مباشر، بل يرتبط الشعور بالإرهاق بالمضاعفات الناجمة عنه، حيث يؤدي تركه بدون علاج إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض في غاية الخطورة، مثل مرض الشريان التاجي ومرض الشريان المحيطي والسكتة الدماغية.





ويصبح التعب علامة مؤكدة على ارتفاع الكوليسترول بالدم، إذا كان المريض يشعر به عند بذل أقل مجهود، ويصاحبه بعض الأعراض، أبرزها:



- ضيق التنفس.



- ألم الصدر.



- التعرق المفرط.



- ألم القدمين.



- اضطراب ضربات القلب.



- ارتفاع ضغط الدم.



- زيادة الوزن.





أمراض تسبب التعب

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ارتفاع الكوليسترول ليس المرض الوحيد الذي يسبب التعب، بل هناك مشكلات صحية أخرى تجعل الشخص يشعر دائمًا بالإرهاق، وتشمل:



- فقر الدم.



- قصور نشاط الغدة الكظرية.



- قصور نشاط الغدة الدرقية.



- السرطان.



- متلازمة الإرهاق المزمن.



- الفشل الكلوي المزمن.



- السكري.



- التهاب المفاصل الروماتويدي.



- اضطرابات القلق.



- الاكتئاب.



الكونسلتو الطبي

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