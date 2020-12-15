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الثلاثاء، 15-12-2020 01:18 م

6 أخطاء احذر الوقوع فيها عند استخدام معقم اليدين

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الوكيل الإخباري _ يعد معقم اليدين من الامور الاساسية للوقاية من فيروس كورونا ، وعلى الرغم من فوائده الا ان هناك العديد من الأخطاء التي يجب الحذر من الوقوع بها عند استخدامه، لأنها تجعله أقل كفاءة في قتل الفيروسات العالقة بهما، ولا سيما فيروس كورونا المستجد ، وابرز هذه الاخطاء : 

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1- استخدام نوع غير جيد
يجب التأكد من تركيز الكحول الإيثيلي الموجود بالمعقم ، حيث أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، بألا تقل نسبته عن 60%، لضمان القضاء على الفيروسات والبكتيريا والجراثيم عند استخدامه.


كما يرجى الابتعاد عن معقمات الأيدي التي تحتوي على الميثانول و1-بروبانول، لأنها غير فعالة وتصيب الجلد بالالتهابات والحروق.


2- عدم وضع كمية كافية
يكتفي بعض الأشخاص بتعقيم ظهر وباطن اليدين فقط، وهذا يتنافى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، حيث شددت على ضرورة وضع كمية من المعقم، تكفي للتطهير اليد بالكامل، خاصةً بين الأصابع وأسفل الأظافر، باعتبارهما من أكثر المناطق التي تتراكم بها الفيروسات والبكتيريا والجراثيم.


3- تعقيم اليدين بسرعة
بحسب الـCDC، يجب فرك اليدين جيدًا بالمعقم، لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وهي النفس المدة التي يجب عليك مراعاتها عند غسل يديك بالماء الجاري والصابون، للقضاء على الفيروسات العالقة بهما.


4- مسح اليدين بالمنديل بعد استخدام المعقم
يعتاد بعض الأشخاص على مسح أيديهم بالمناديل الورقية أو المناشف بعد استخدام المعقم، ولكن الأطباء أكدوا أن هذه العادة الخاطئة تقلل من فعاليته، لذلك من الأفضل أن تترك يديك تجفان بالهواء.

5- تخزين المعقم في الثلاجة
تتأثر فعالية معقم اليدين بدرجة حرارة الغرفة الموجود بها، لذلك يجب حفظه عند 15 درجة مئوية في فصل الشتاء و30 درجة مئوية في فصل الصيف، وفقًا لإدارة الغذاء والدوء الأمريكية FDA.

6- اتساخ اليدين
تحقق من نظافة يديك قبل استخدام المعقم، لأن اتساخ اليدين يقلل من فعاليته، حسبما ذكرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.





المصدر : الكونسلتو 


 




 

 


 

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