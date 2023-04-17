6 أسباب تدفعك لتناول الشوربة على الافطار برمضان

الوكيل الإخباري - تُعد الشوربة من بين أبرز وأهم أطباق المائدة الرمضانية، لكسر صيام يوم طويل، بعد تناول التمر.



وإذا كنت من بين الأشخاص الذين يتجنبون تناولها عند الإفطار، فإليك 6 أسباب مختلفة ستُغيّر من وجهة نظرك حتمًا، بحسب ما نشره حساب "صحة جدة"، بتغريدة على موقع "تويتر".



فوائد الشوربة:



تُلّين المعدة وتدفئها بعد نهار طويل، وتخفف من المغص

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تحتوي على نسبة عالية من الماء، بحيث تُغذّي خلايا الجسم وتحافظ على نضارة البشرة



تعتبر غنية بالفيتامينات، والمعادن، والبروتينات



تحافظ على صحة الجهاز الهضمي والحدّ من النفخة والإمساك



سهلة المضغ، خاصة للصغار والمسنّين



تُعطي شعورًا بالشبع، وتساعدك على عدم الإفراط بالطعام خلال وجبة الإفطار



سي ان ان

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