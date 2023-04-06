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الخميس، 06-04-2023 02:43 م

لمرضى الحموضة .. عصائر لا تتناولها على الريق في رمضان

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الوكيل الإخباري- يفضل الكثير من الناس كسر صيامهم على بعض عصائر الفواكه المثلجة، إلا أن هناك أنواع معينة من تلك المشروبات قد تسبب الإصابة بالحموضة، أو تزيد حدة أعراضها لدى من يعانون منها.

نستعرض في في السطور التالية، قائمة بأبرز العصائر التي قد تسبب الحموضة، وفقًا لما ذكره موقع "Every day health".

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عصائر قد تسبب الحموضة


1- عصائر الفواكه الحمضية
يمكن أن يؤدي شرب عصائر الحمضيات، مثل البرتقال والجريب فروت والليمون والأناناس، إلى ظهور أعراض الحموضة وحرقة المعدة، وخاصة إذا تم تناولها على معدة فارغة.


وتكمن المشكلة في أن ثمار الحمضيات شديدة الحموضة، لذا، فمن أجل الوقاية من الحموضة المعوية، ينبغي الابتعاد عن تناول عصائر الحمضيات على الريق.


2- الأناناس
يحتوي الأناناس على مجموعة من الإنزيمات الطبيعية، التي يمكن أن تتسبب في المعاناة من الأعراض المزعجة المصاحبة للحموضة، وخاصة عند تناوله على معدة فارغة، أو كسر الصيام علبه.


وعليه، ينصح لأولئك الأشخاص الذين يعانون من أعراض الحموضة في الأساس تجنب شرب عصير الأنانس على معدة فارغة.


3- الأفوكادو
من المعروف أن الأفوكادو يحتوي على نسبة عالية من الدهون، التي تلعب دورًا كبيرًا في زيادة خطر الإصابة بالحموضة، والمعاناة من الأعراض المزعجة المصاحبة لها، نظرًا لأنها تعمل على إبطاء عملية إفراغ القناة الهضمية مما تم تناوله من أطعمة ومشروبات، وهو ما يشكل ضغطًا كبيرًا على صمامات المعدة، وبالتالي التسبب في ارتجاع الأحماض المعدية المسؤولة عن الهضم إلى الأعلى.


4- المانجو
تصنف المانجو ضمن الفواكه التي تحتوي على نسبة من الأحماض، وبالتالي فإن تناولها على معدة فارغة أو كسر الصيام عليها يمكن أن يتسبب في المعاناة من أعراض الحموضة المزعجة.


وعليه، ينبغي على أولئك الأشخاص الذين يعانون من الحموضة تجنب تناول المانجو على الريق للوقاية من حرقة المعدة وألم الصدر والغثيان.


5- العصائر التي تحتوي على الحليب
يمكن أن تتسبب تلك العصائر التي يدخل الحليب في تكوينها في زيادة حدة حموضة المعدة، نظرًا لأن الحليب، وخاصة كامل الدسم، يبقى في المعدة لفترة أطول، مما يؤدي إلى زيادة مستويات الحمض في المعدة.

 

الكوسنلتو الطبي

 


 




 

 


 

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