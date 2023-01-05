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الخميس، 05-01-2023 04:48 م

6 أسباب رئيسية لضعف العضلات .. أخطرها السكتة الدماغية

ضعف_اليد


الوكيل الإخباري-يعاني بعض الأشخاص من ضعف العضلات، مما يتسبب في زيادة الشعور بالألم، وعدم القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية، وعادة ما يكون السبب الرئيسي وراء ذلك هو المعاناة من مشكلات صحية تتطلب الاستشارة الطبية.

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نستعرض في السطور التالية، أسباب ضعف العضلات، وفقًا لما ذكره موقع "Webmd".

1- كبر السن
من الطبيعي أن يفقد الأشخاص كتلة العضلات وتصبح أضعف مع التقدم في العمر، وغالبًا ما يحدث قبل سن الستين أو السبعين من العمر، مما يؤثر ذلك على قوة ونشاط الشخص٬،وتسمى هذه الحالة ساركوبينيا، وبالتالي يفضل استشارة الطبيب المختص لتجنب التعرض لمضاعفات هذه الحالة.


2- نزلات البرد والأنفلونزا
قد تتسبب الإصابة بنزلات البرد أو الأنفلونزا في زيادة الشعور بالتعب والضعف، وبالتالي يمكن أن يستمر الألم لمدة تصل إلى أسبوعين، مما يؤثر على العضلات ويتسبب في ضعفها، لذلك يجب استشارة الطبيب المختص للحصول على العلاج المناسب دون تأثير الأنفلونزا على الجسم.


3- فيروس كورونا
عادة ما تتشابه أعراض فيروس كورونا مع الأنفلونزا، إلى جانب السعال والحمى والشعور بالتعب وأيضًا ضعف العضلات بشكل غير طبيعي٬ مما يفقد المريض قوته وقدرته على الحركة.


لذا، يساعد العلاج الطبيعي أو ممارسة التمارين في المنزل على تحسين قوة العضلات.


4- إصابة العضلات
أوضحت الدراسات أن أبرز أسباب ألم العضلات هو إصابة العضلات، الذي ينتج عن الإجهاد العضلي أو التمزق، وفي هذه الحالة يعتبر أفضل علاج هو الحصول على الراحة، واستعمال الكمادات الباردة، ورفع القدم وممارسة بعض التمارين، وذلك تحت إشراف الطبيب المختص بهدف تحسين قوة العضلات.


5- السكتة الدماغية
في حالة ضعف العضلات بشكل مفاجيء، فمن الممكن أن يكون ذلك نتيجة الإصابة بالسكتة الدماغية، حيث تصاحبه أعراض أخرى، مثل الدوخة، تشوش الرؤية، صعوبة المشي والكلام، فقدان الوزن، إلى جانب الارتباك والصداع، لذلك يجب استشارة الطبيب المختص فور ظهور هذه الأعراض.


6- الحمل
أعراض الحمل متعددة، بما في ذلك الشعور بالتعب، ولكن ضعف العضلات بشكل عام ليس منها، لذلك في حالة الإصابة بضعف في العضلات يفضل استشارة الطبيب المختص لتجنب التعرض لمشاكل صحية متعددة أثناء الحمل، مثل متلازمة جيلان باريه.

 

الكونسلتو الطبي

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