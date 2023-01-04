أعراض مزعجة لإعتام العين عند الأطفال .. هكذا يمكن العلاج

الوكيل الإخباري-إعتام عدسة العين عبارة عن حالة مرضية تصيب العين، وتؤدي إلى عدم وضوح الرؤية، وبالتالي صعوبة القراءة، وفقدان القدرة على التركيز.

اضافة اعلان



نستعرض في السطور التالية، أسباب إعتام عدسة العين عند الأطفال، والأعراض المصاحبة للحالة وطرق العلاج.





أسباب إعتام عدسة العين عند الأطفال

قال الدكتور أمير حمزة، استشاري طب وجراحة العيون في مصر، إن أسباب إعتام عدسة العين عند الأطفال تتمثل في العامل الوراثي، أو تحدث نتيجة إصابة في عدسة العين، موضحًا أن الفئة الأكثر شيوعًا للإصابة بتلك الحالة هم كبار السن، بفعل التقدم في العمر، والأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.



أعراض الإصابة بإعتام عدسة العين

أوضح حمزة، أن أعراض الإصابة بإعتام عدسة العين، تتمثل فيما يلي:

- تشوش الرؤية.

- رؤية هالات حول الإضاءة والمصابيح.

- حساسية شديدة تجاه الصور والإنارة.

- صعوبة شديد في الرؤية ليلًا.



علاج إعتام عدسة العين

أكد استشاري طب وجراحة العيون، أن علاج إعتام عدسة العين يتمثل في ضرورة الذهاب للطبيب المختص لإجراء الفحص الذاتي، ووصف العلاج المثالي سواء من خلال استخدام القطرات والعقاقير، أو التدخل الجراحي.



ولفت إلى أن سبل الوقاية من الإصابة بإعتام عدسة العين، تتمثل في الحرص على تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على نسب هائلة من الفيتامينات، سواء من الخضروات أو الفواكه، وأيضًا الأطعمة التي تحتوي عناصرها على مضادات أكسدة.





الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة