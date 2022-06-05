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الأحد، 05-06-2022 03:44 م

6 إجراءات للحفاظ على سلامة حملك عند السفر في الصيف

أهم-شروط-سفر-الحامل-على-الخطوط-السعودية


الوكيل الإخباري - مع فصل الصيف، تبدأ موسم الإجازات الطويلة التي غالباً ما تكون إلى وجهات بعيدة تتطلب السفر لساعات، وقد تظنين أن الحمل يمنعكِ من قضاء إجازة صيفية مثالية، بسبب المعلومة المتداولة عن أن السفر ممنوع تماماً على الحامل.

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ولكن الحقيقة أن الحامل يمكنها السفر، حتى في شهور الصيف الحارة، ولكن بعد أن تحصل على تصريح من الطبيب المتابع لحالتها، ثم تلتزم بإجراءات السلامة.

تابعي القراءة وتعرفي إلى إجراءات السلامة التي عليكِ اتباعها عند السفر في الصيف أثناء الحمل، حتى تحظي بعطلة صيفية ممتعة، دون المساس بسلامة حملك.

1- استشيري الطبيب المتابع لحملك
الخطوة الأولى يجب أن تبدأ عند طبيب أمراض النساء المتابع لحملك، فهو يعرف ما إذا كانت حالة حملك تسمح بالسفر أم لا، سيجري لكِ الطبيب بعض الفحوصات للتأكد من أن كل شيء على ما يرام، كما يجب أن تخبري الطبيب بوسيلة السفر ووجهتك والأنشطة التي تخططين لها، حتى تعرفي ما هو مسموح وما هو ممنوع، فكل حمل يختلف عن الآخر، وربما يسمح لكِ الطبيب ببعض الأشياء أو يمنعك من أشياء أخرى، والأهم هو أن تلتزمي بتعليماته.

2- توقيت السفر
خلال الثلث الأول من الحمل، قد لا تشعرين بالارتياح نتيجة أعراض الحمل المزعجة مثل الغثيان والدوار، أيضاً في الشهور الأخيرة من الحمل يزداد حجم بطنك وتزداد الأعراض المزعجة مثل تورّم القدمين وآلام الظهر وغيرها، علاوة على أنكِ تكونين على وشك الولادة، لذا فالمرحلة المثالية للسفر أثناء الحمل هي الثلث الثاني من الحمل أي من بداية الشهر الرابع إلى نهاية الشهر السادس.

3- تجنبي التعرض لعوامل الجفاف
من المعروف أن شمس الصيف حارقة، وتكون درجة الحرارة في أعلى معدلاتها، ما يجعلكِ عرضة للإصابة بالجفاف أو ضربات الشمس التي تمثل خطراً على حملك، لذا تجنبي الخروج وقت الذروة، ولا تتعرّضي لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، واحرصي على الوجود في أماكن باردة، واشربي الكثير من الماء والسوائل، ولا تنسي استخدام واقي الشمس وارتداء قبعة تحميكِ من حرارة شمس الصيف.

4- تجنبي الأماكن الخطر
هناك بعض الوجهات التي لا يُفضل السفر إليها أثناء الحمل، مثل المرتفعات الجبلية، أو الغابات التي تعرّضكِ للدغات الحشرات الخطيرة، أو البلاد التي تنتشر فيها الأمراض المعدية.

5- احرصي على تناول المكملات الغذائية
أثناء الحمل يصف لكِ الطبيب مكملات غذائية، وربما بعض العقاقير التي تحتاجين إليها، فاحرصي على أن تأخذي معكِ كمية كافية من المكملات الغذائية والعقاقير، والتزمي بتناولها في مواعيدها.

6- احرصي على التطعيمات
استشيري طبيبك لتعرفي التطعيمات التي يجب أن تأخذيها قبل السفر لوجهتك، واحرصي على أن تتلقي كافة التطعيمات اللازمة لحماية نفسك من الأمراض المعدية.

 

نواعم 

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