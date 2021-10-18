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الإثنين، 18-10-2021 02:53 م

6 طرق تساعدك على التخلص من إدمان المشروبات الغازية

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الوكيل الإخباري-نشر موقع "Health Line" للصحة، طرقا تساعد على التخلص من الإدمان على المياه الغازية لما تسببه من أضرار كبيرة في جسم الإنسان، لا سيما زيادة الوزن، وتضرر الأسنان، و ظهور حب الشباب، والإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري من النوع الثاني الخطير، بالإضافة لأرق النوم.

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ودعا الموقع إلى اعتماد ست طرق يؤدي الالتزام بها إلى التخلص من إدمان هذه المشروبات الغازية، وهي:

 

1- شرب الماء بكميات كبيرة
عند الشعور بالعطش، يلجأ البعض إلى تناول المشروبات الغازية، لذلك في هذه الحالة يجب شرب كمية كثيرة من المياه، والانتظار عدة دقائق، ما يساعد على ترطيب الجسم وتجنب الحاجة إلى شرب الصودا.

 

2- مضغ المسكة (العلكة)
يمكن اللجوء إلى مضغ المسكة عند الشعور برغبة في تناول المشروبات الغازية، كوسيلة للحد من ذلك، أو التفكير في عمل أي نشاط مفيد مثل الاستحمام أو المشي لعدة دقائق.


3- تجنب الجوع
يجب تناول الوجبات اليومية، وتجنب الشعور بالجوع عن طريق تناول بعض الوجبات الخفيفة الصحية مثل المكسرات والفواكة الطازجة، وبالتالي تقل الحاجة إلى المشروبات الغازية.


4- تناول الحلوى الصحية
في بعض الأحيان، يتناول الشخص المشروبات الغازية كنوع من السكريات التي تزيد الشعور بالطاقة والحيوية، وفي هذه الحالة، يمكن اللجوء إلى بعض البدائل الصحية المحلاة مثل العسل أو اللبن .

 

5- التحكم في الضغط العصبي
كشف الموقع المذكور أعلاه، أن البعض يلجأ إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية وتناول المشروبات الغازية عند الشعور بالضغط العصبي، لذلك عرضت الدراسة على أن ممارسة الرياضة والتأمل وتمارين التنفس هي الأجدى في هذه الحالة.

 

6- تناول مشروبات صحية
يُنصح باستبدال المشروبات الغازية بأخرى صحية مثل الشاي الأخضر وشاي الأعشاب أو الفواكة ومياه جوز الهند أو المياه التي يُضاف إليها النعناع وشرائح الخيار.

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