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الأربعاء، 20-01-2021 03:00 م

6 نصائح للوقاية من الشد العضلي أثناء النوم

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الوكيل الإخباري _ يعاني العديد من الاشخاص من الشد العضلي في الساق خاصة أثناء النوم، ما يسبب إزعاجًا شديدًا نظرًا لما يؤدي إليه من آلام مبرحة تفقد القدرة على النوم لحين زوالها ، وهناك مجموعة من النصائح التي تساعد على الوقاية من الإصابة بالشد العضلي في الساق أثناء النوم :

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1- الإكثار من شرب المياه
تساعد السوائل، وخاصة المياه، في نقل العناصر الغذائية إلى العضلات، وتخليصها من الفضلات، ويمكن أن يساعد شرب السوائل على مدار اليوم في منع التشنجات عن طريق الحفاظ على أداء العضلات بشكل جيد.


وتضبط كمية السوائل التي يتم شربها بناءً على عوامل مثل الطقس والعمر ومستوى النشاط والأدوية المتناولة.


2- تغيير الأحذية
يمكن أن تؤدي الأحذية السيئة إلى تفاقم مشكلات الأعصاب والعضلات في القدمين والساقين، خاصةً حال كانت القدم مسطحة، لذا يساعد استبدالها بأخرى ذات نعال أكثر دعمًا على الوقاية من الإصابة بتلك التقلصات، أو على الأقل تقليلها.

3- تغيير وضعية النوم
يجب أن تتجنب النوم في الأوضاع التي تكون فيها القدمي متجهة نحو الأسفل، ومراعاة النوم على الظهر مع وضع وسادة خلف الركبتين لضمان رفع الساقين.

4- ممارسة تمارين رياضية خفيفة
ممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة في نهاية اليوم وقبل الخلود للنوم من شأنه تقليل تشنجات الساقين، وتشمل تلك الأنشطة المشي أو قضاء بضع دقائق على دراجة ثابتة قبل النوم لإرخاء عضلات الساقين.


5- تمديد الساقين
يمكن أن يؤدي تمدد عضلات الساق وأوتار الركبة قبل النوم إلى تقليل حدة تقلصات وتشنجات الساق أثناء النوم.


6- تجنب الفراش المطوي
قد يدفع الفراش المطوي القدمين تجاه الأسفل أثناء النوم، ما قد يتسبب في الإصابة بالتشنجات، وينصح باختيار ملاءات فضفاضة وأغطية تسمح بالحفاظ على القدمين والأصابع في وضع مستقيم أثناء النوم.

 

المصدر : الكونسلتو 



 




 

 


 

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