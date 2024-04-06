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السبت، 06-04-2024 02:00 م

7 طرق تجعلك لا تنسى شرب الماء

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الوكيل الإخباري - تأثير شرب الماء على جميع وظائف الجسم الحيوية يعد أمرًا مهمًا، ويلزم البقاء رطبًا بشكل صحيح للحفاظ على أداء الجسم وتعزيز الصحة العامة، حتى بعد إشباع العطش.

ونستعرض في السطور التالية قائمة بأبرز الطرق القابلة للتنفيذ لزيادة استهلاك الماء على مدار اليوم :

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1. شرب كوب الماء الصباحي
ينصح الخبراء بتناول كوب من الماء البارد في الصباح كجزء من الروتين اليومي، ويساعد هذا في تعويض السوائل المفقودة أثناء النوم قبل تناول الشاي أو القهوة.


2. حمل زجاجة ماء دائمًا
احمل زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام طوال اليوم لتكون المياه متاحة بسهولة، وتذكر أن تشرب رشفات متكررة للبقاء رطبًا بشكل صحيح سواء كنت في العمل أو المدرسة أو أثناء التنقل.


3. تذكيرات بالترطيب
من السهل أن ينسى الشخص شرب الماء في ضجيج الحياة اليومية، ولضمان أخذ فترات راحة منتظمة والحفاظ على ترطيب الجسم، يمكن ضبط تذكيرات كل ساعة على هاتفك الذكي أو استخدام تطبيقات التذكير بالشرب.


4. إضافة نكهة
لإضفاء نكهة منعشة، يمكن إضافة نعناع أو ليمون أو خيار أو توت إلى الماء العادي، ويمكن تجربة مختلف الإضافات للحصول على نكهة الماء المفضلة لديك.


5. تناول الأطعمة الغنية بالماء
يمكن تضمين الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء في وجباتك اليومية ووجبات السناك، مثل الخيار والبرتقال والفراولة والبطيخ.
وتساعد الأطعمة الغنية بالماء أيضًا في تلبية احتياجاتك اليومية من الفيتامينات والمعادن.


6. تجنب المشروبات السكرية
يعتبر الماء خيارًا أفضل من العصائر السكرية والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.
وبتناول الماء بدلاً من العصائر، ستقلل من استهلاك السكر والسعرات الحرارية وتحسن مستويات الترطيب بشكل طبيعي دون إضافات صناعية.


7. شرب الماء قبل الوجبات
يعزز عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، بالإضافة إلى الشعور بالامتلاء قبل تناول الطعام، وهو ما يساعد على منع الإفراط في تناول الطعام.

 

الكونسلتو 

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