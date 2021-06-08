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الثلاثاء، 08-06-2021 10:17 ص

7 طرق للامتناع عن تناول الطعام قبل النوم

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الوكيل الإخباري _ يفقد بعض الأشخاص السيطرة على شهيتهم لتناول الطعام قبل النوم، وبالتأكيد يُصيب الشعور بالذنب هؤلاء بعد تناول الطعام وأثر ذلك على عملية الهضم.


اليك بعض الحيل التي تساعد على التخلص من هذه المشكلة:

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1. حاول تناول بعض الأشياء الخفيفة لسد شهيتك، على سبيل المثال تناول علكة بالنعناع بعد كل وجبة، يمكنك أيضاً تناول برتقالة أو تفاحة أو شرب كوب من القهوة، وبهذا تقنع جسمك بالتوقف عن الإلحاح على الرغبة في تناول الطعام.


2. احرص على عدم السهر ومشاهدة التلفاز لفترات طويلة، لأن ذلك سيدفعك حتماً لتناول الطعام وربما وجبة ثقيلة دون أن تشعر بذلك، لذا يجب ألا تترك نفسك أمام التلفزيون فترة طويلة بل يمكنك استبدال هذه العادة بقراءة قصة صغيرة ليلاً حتى تشعر بالنعاس وتدخل في نوم عميق.

 

3. احرص على النوم في وقتٍ مبكرٍ بشكل عام، فكما ذكرنا أن السهر يحفز الجسم على تناول المزيد من الطعام، لذا يعد النوم مبكراً أفضل الحلول للتخلص من الشعور بالجوع ليلاً، وكذلك فإن النوم المتواصل خلال فترة الليل يعمل على تنظيم نسبة الأنسولين في الدم، ما يساعد في التقليل من الرغبة في تناول الطعام، لذلك احرص على النوم 8 ساعات ليلاً.

 

4. مارس رياضة المشي ليلاً لمدة لا تتجاوز ربع ساعة حتى ولو كان في أرجاء منزلك، حيث إن المشي الخفيف يجعلك ترغب في الحصول على قسطٍ من الراحة وبالتالي يساعدك على النوم بشكل أفضل.

 

5. احرص على التخلص من بقايا الطعام ليلاً ولا تبقيها أمامك طوال الليل.

 

6. اجعل وجبة عشاءك صحية في حالة عدم قدرتك على الامتناع عن تناول بعض الطعام ليلاً، كبعض الخضروات المسلوقة وقطعة من اللحم المشوي الخالي من الدهون، أو حصة من الفاكهة وأحد مشتقات الحليب منزوعة الدسم، ولا تنسى ممارسة المشي ربع ساعة قبل ذهابك إلى النوم.

 

7. لا تترك نفسك ذريعة للملل ما يدفعك لتسلية وقتك بتناول الطعام، واحرص على تقضية وقتك في شيء ما يلهيك عن تناول الطعام، مثل قراءة أحد الكتب أو غيرها من الأنشطة المحببة لك.

 

المصدر : الامارات نيوز 

 




 

 


 

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